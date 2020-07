Após ser demitido da Band, ‘médico gato’ assina contrato com a CNN Brasil · .

Dois meses após ter sido demitido da Band, Fernando Gomes é o novo contratado pela CNN Brasil. O neurocirurgião, que ganhou o apelido de “médico gato” durante os cinco anos em que participou do programa Encontro, apresentado por Fátima Bernardes na Globo, será efetivado pelo canal de notícias e terá um quadro diário no telejornal CNN Novo Dia.

Gomes entrega à CNN Brasil o seu contrato devidamente assinado nesta quinta-feira (9), logo após sua participação no jornal apresentado por Rafael Colombo e Elisa Veeck. As informações foram confirmadas pelo canal ao ..

Desde 15 de junho, ele tem participado diariamente do noticiário, comandando o quadro Correspondente Médico, no qual faz comentários acerca de todos os tipos de questões ligadas à saúde. Era apenas um experimento, mas a direção da CNN Brasil gostou e decidiu efetivá-lo.

Suas participações têm gerado muitas interações nas redes sociais do canal de notícias. Na quarta (8), ele deu dicas de como conviver com o medo de ser infectado pelo novo coronavírus, usando como gancho o fato de Jair Bolsonaro seguir com suas aparições públicas mesmo diagnosticado com Covid-19.

Saída da Band

Fernando Gomes foi dispensado pela Band em maio, após a emissora promover um grande corte artístico no elenco do Aqui na Band, que está sendo reprisado desde o final de junho. Juntamente com ele, foram dispensados a apresentadora Silvia Poppovic, o fofoqueiro Nana Rude e o advogado Sergio Tannuri.

Ele topou o desafio de assumir um quadro diário no programa depois de meses de conversa com o diretor Vildomar Batista. Em 2019, ele decidiu comunicar pessoalmente à apresentadora Fátima Bernardes sobre sua saída da Globo para que ela não fosse pega de surpresa e soubesse por meio de terceiros.

O neurocirurgião tem um público respeitável nas redes sociais. Soma quase 800 mil seguidores no Instagram, onde faz posts sobre saúde e fotos em que aparece com pinta de galã, para a alegria de suas fãs, que não poupam elogios e o chamam de “lindão” e “Doutor Colírio”.

Gomes começou no Encontro apenas como convidado, para falar de memória, já que tem autoridade como professor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). Fez tanto sucesso que logo foi convidado para virar colunista fixo do programa, participando toda terça-feira. Quando se transferiu para a Band, suas entradas eram diárias, assim como ocorre atualmente na CNN Brasil.

