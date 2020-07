Aposentadoria dos Professores à Luz da Reforma da Previdência

Além disso, as mudanças aprovadas estabelecem regras de transição específicas para os profissionais que já estão no mercado de trabalho.

Para tanto, o objetivo é permitir que os atuais trabalhadores se aposentem antes das idades mínimas estabelecidas pelo texto aprovado.

Destarte, o segurado poderá sempre optar pela forma mais vantajosa.

Com efeito, há 4 opções para a rede privada e duas para servidores públicos, conforme explicaremos na sequência.

Portanto, deve-se respeitar o tempo mínimo de contribuição , isto é, 25 anos para mulheres e 30 anos para homens, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Precipuamente, neste sistema, tempo de contribuição e idade têm que somar 81 para as mulheres e 91 para homens.

Contudo, para poder se enquadrar nessa regras, precisam comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

No entanto, a partir de 2020, a idade mínima de aposentadoria da mulher será acrescida de seis meses a cada ano, até chegar a 62 anos em 2023.

Em contrapartida, para as mulheres começará em 60 anos.

Essa regra é comum para todos os trabalhadores do setor privado.

Por fim, neste sistema, mulheres com no mínimo 52 anos e homens com 55 anos podem se aposentar dobrando o tempo que faltaria para completar o tempo mínimo de contribuição (25 anos se mulher e 30 anos se homem).

Todavia, devem comprovar, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.