App iti pode ser usado para receber auxílio emergencial e FGTS

O aplicativo de pagamentos iti, do banco Itaú, lançou hoje (17) uma nova funcionalidade, passando a permitir que os usuários recebam o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal durante a pandemia e o saque emergencial do FGTS. Segundo a plataforma, os valores ficam disponíveis em um dia útil após a solicitação.

Liberados oficialmente por meio do app Caixa Tem, os dois benefícios só podem ser sacados ou transferidos para outras contas depois de 30 dias. Com isso, muitas pessoas têm utilizado outras ferramentas digitais como alternativa para acesso imediato aos recursos, como PicPay, Mercado Pago e Nubank, entre outras.

No caso do app iti, o usuário pode gerar um boleto bancário em seu nome e efetuar o pagamento diretamente na Poupança Social Digital da Caixa. Ao fazer isso, o dinheiro fica disponível em um dia útil, para você usar como quiser, inclusive tendo a possibilidade de sacar a quantia imediatamente, nos caixas da rede Banco24Horas.

Após transferir os valores para a plataforma, o usuário pode sacar gratuitamente nos caixas da rede Banco24Horas.Fonte: Iti/Reprodução

Além do saque, a plataforma do Itaú também permite fazer transferências para qualquer banco, comprar recarga para o celular, efetuar o pagamento de boletos e pagar alguém usando QR Code. Segundo o banco, todos os serviços são gratuitos.

Como transferir o dinheiro para o iti?

Para transferir os valores do auxílio emergencial ou do saque emergencial do FGTS para o iti, é necessário seguir estes passos:

Abra o app iti e toque na opção “Colocar dinheiro”;

Digite o valor desejado para resgatar;

Toque em “Criar boleto”;

Copie o código do boleto;

Agora, abra o app Caixa Tem e toque em “Realizar pagamentos”;

Cole o código no campo específico e realize o pagamento com o seu saldo.

Feito isso, é só aguardar que o dinheiro esteja disponível no saldo do iti, o que acontecerá em até um dia útil.