Apresentador da Record de Cuiabá está na UTI com 70% do pulmão comprometido · .

É grave o estado de saúde de Alexandre Mota, apresentador do Balanço Geral de Cuiabá, exibido pela TV Vila Real, afiliada da Record no Mato Grosso. Ele contraiu a Covid-19 e está internado na UTI do Hospital São Mateus desde sexta-feira (3) com 70% de seu pulmão comprometido em decorrência do agravamento da doença.

As informações foram confirmadas pela TV Vila Real ao .. Antes de dar entrada no hospital, Alexandre fez uso de antibióticos e estava afastado do trabalho. Mas a medicação não surtiu efeito e agravou seu quadro, obrigando sua internação.

Antes de dar entrada na UTI, o apresentador ficou durante algumas horas internado no leito da enfermaria. Mas a infecção se agravou e ele precisou de um acompanhamento mais dedicado.

Embora tenha 48 anos de idade, Mota pertence ao grupo de risco do novo coronavírus. Ele é obeso e sofre de problemas respiratórios agudos.

Séfora Fernanda Mota, mulher do apresentador, fez um desabafo nas redes sociais e pediu orações ao marido. Embora o estado seja grave, ela tem esperanças de que Alexandre se recupere da doença.

“A gente tem que seguir na oração e seguir acreditando que ele vai sair, porque eu acredito que ele vai melhorar. Com muita calma e pensamentos positivos, dando muita energia, muita força pra ele. Hoje foi um dia que ele ficou bem debilitado, com a notícia de que está com o pulmão bem comprometido. Mas existem casos de pessoas que se curam mesmo com o comprometimento alto. A única coisa que posso pedir pra vocês é muita oração”, desabafou Séfora.

