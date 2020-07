Apresentadora da CNN Brasil se emociona ao anunciar saída de Jesus do Flamengo · .

Rachel Amorim, apresentadora da CNN Brasil no Rio de Janeiro, se emocionou ao noticiar a saída de Jorge Jesus do Flamengo. Durante o Expresso CNN desta sexta-feira (17), ela fez expressões faciais tristes enquanto comentava a notícia e despertou a curiosidade de Monalisa Perrone e Caio Junqueira, titulares do noticiário.

“Uma notícia deixou os Rubro-Negros muito tristes. O Flamengo confirmou, agora há pouco, a saída do técnico Jorge Jesus depois de 13 meses à frente do time, 13 meses vitoriosos”, afirmou Rachel, com a voz em tom de tristeza antes de chamar a repórter Isabelle Saleme.

Após a participação da repórter, Rachel desejou boa sorte para o técnico em sua nova empreitada profissional, no time português Benfica.

No estúdio em São Paulo, Monalisa Perrone percebeu a emoção da âncora da capital fluminense e a questionou: “Rachel, não tem como dar boa noite. Na hora que você estava falando e não sei quantos meses, conquistou tudo, você é flamenguista?”.

Aos risos, Rachel confirmou que é torcedora do time. Caio Junqueira brincou com a colega: “Tá tristinha, né?”, e ela fez um aceno positivo com a cabeça. “Aliás, já que você é flamenguista dessas que fala com a boca cheia, estavam dizendo que era uma cifra impossível de dizer não. Tens esse número que revela o porque da mudança, o tchau do Jorge Jesus?”, perguntou Monalisa.

“Olha, esse número confirmado eu não tenho. Mas eu sei que é menos do que foi estipulado, mas ainda é bem maior do que ele ganha do Flamengo. Não tinha como manter ele”, respondeu Rachel, que manifestou torcida para que Jorge Sampaoli, atual técnico do Atlético-MG, seja contratado pelo clube carioca.

Jesus foi contratado pelo Flamengo no ano passado e comandou o time na vitória de cinco torneios esportivos: Campeonato Brasileiro 2019, Copa Libertadores 2019, Recopa Sul-Americana 2020, Supercopa do Brasil 2020 e o Campeonato Carioca 2020 (este na última quarta, em jogo transmitido pelo SBT). Sob o seu comando, o Flamengo sofreu só quatro derrotas.

