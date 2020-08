Arana destrincha Sampaoli, revela resenhas de vestiário, sonho de fazer história no Atlético-MG e ainda fala de Flamengo, Corinthians e mais

Guilherme Arana chegou ao Atlético-MG em janeiro e logo conquistou a vaga de titular da lateral-esquerda.

Conhecido por ser um jogador bastante ofensivo para a posição, o garoto de 23 anos agora trabalha com Jorge Sampaoli, treinador que gosta de jogar para frente e que, segundo o próprio Arana, está lhe ensinando muito.

O atleta do Galo bateu um papo com a ESPN Brasil e, cheio de irreverência, falou sobre o projeto do clube, revelou seu sonho de fazer história por lá, não poupou elogios ao técnico e entregou os jogadores ‘mais resenha’ do elenco.

Além disso, falou de Corinthians, Flamengo e explicou a importância de ganhar o Campeonato Mineiro.

Veja os melhores trechos da entrevista:

play 0:56 Lateral-esquerdo do Galo bateu um papo exclusivo com Mariana Spinelli, repórter da ESPN Brasil

