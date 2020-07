Arão mira mais títulos pelo Flamengo após saída de Jorge Jesus

De criticado a titular absoluto sob o comando de Jorge Jesus, o volante Willian Arão virou uma referência do Flamengo. Tanto que o jogador chegou a ter seu nome especulado no Benfica após a saída do treinador.

Willian Arão falou sobre a chance de voltar a ser comandado por Jorge Jesus. No entanto, o volante destacou que seu foco é totalmente no Flamengo.

Maga Jr/O Fotografico/Gazeta Press

“O convite seria recebido com muito respeito e com muita alegria. É sinal de que está fazendo o seu trabalho bem feito ter o interesse de outros clubes. Mas, hoje, eu não tenho nada, minha cabeça está sempre focada 100% no Flamengo, e. além do mais, tenho contrato longo e estou muito feliz no Flamengo. Receberia com respeito, mas hoje minha cabeça está voltada para o Flamengo”, disse ao jornal Lance!

O jogador falou sobre a sequência da temporada sem Jorge Jesus. Willian Arão ressaltou que seu pensamento é conquistar todos os títulos possíveis.

“Meu objetivo é conquistar tudo de novo. Conquistar a Copa do Brasil, a qual eu fui vice, o Mundial, na qual fui vice, e o resto tudo de novo. Brasileirão, Libertadores… Tudo. Esse é o meu desejo e é o desejo do Flamengo, que entra em todas competições pensando em ser campeão. É o que busco”, declarou.

Enquanto os dirigentes do Flamengo estão na Europa a procura de um novo treinador, o elenco segue com os treinos no Ninho do Urubu sob o comando de Maurício Souza.