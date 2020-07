Arrependida, Gilda assume crime para livrar Eliza da cadeia · .

Gilda (Leona Cavalli) vai se arrepender e muito de defender Dino (Paulo Rocha) e romper a relação com Eliza (Marina Ruy Barbosa) em Totalmente Demais. A ruivinha será presa logo depois que vencer o concurso de beleza, acusada de roubo e tentativa de homicídio pelo padrasto abusador. A ex-babá descobrirá a armação do marido e o enfrentará antes de assumir o crime no lugar da filha para livrá-la da cadeia.

Eliza sofrerá muito após uma briga feia com Gilda. A modelo dirá que pretende dar uma vida melhor para a mãe e os irmãos, mas a ex-babá não aceitará ficar longe do maridopor acreditar que ele mudou. A discussão acabará separando as duas

Após a vitória da mocinha no concurso, o vilão colocará as garras de fora e a mandará para a cadeia por acusação de tentativa de homicídio e roubo do dinheiro do caixa do bar dele. Ele pedirá o dinheiro do prêmio em troca de retirar a denúncia, mas a ruivinha não abaixará a cabeça.

Gilda ficará incrédula ao saber da maldade e pressionará o marido. “É verdade que você mandou prender a Eliza? Diz para mim, diz que é mentira. Fala! Ou a cachaça queimou a sua língua?”, gritará ela.

“Você mentiu para mim, Dino. Você disse que perdoava a minha filha. Que ia ficar tudo bem na nossa família”, constatará a personagem de Leona Cavalli. Dino, então, admitirá que chantageou Eliza.

Eliza sai da cadeia

Arrependida de ter passado o pano para as maldades do marido, Gilda procurará o delegado Peçanha (Rodrigo Rangel) para defender a filha junto com o advogado de Germano (Humberto Martins), Zé Pedro (Helio de La Peña).

“Gilda, o Dino sabe que você está aqui?”, questionará o policial corrupto. “Eu não preciso da autorização do meu marido para dizer a verdade”, retrucará a ex-babá de Fabinho (Daniel Blanco).

Peçanha fará corpo mole, dirá que não pode receber o depoimento de Gilda por falha no sistema, mas Zé Pedro ameaçará ir até o promotor de Justiça. “Peraí, eu estou com esses problemas, mas é óbvio que eu quero resolver. Eu vou arrumar alguém para escrever o depoimento dela”, voltará atrás o delegado.

A personagem de Leona Cavalli, então, explicará que Eliza não roubou o dinheiro do bar. Gilda admitirá que entregou o valor à filha para que ela pudesse fugir para o Rio de Janeiro. Assim, o delegado comparsa de Dino não conseguirá mais mantê-la na prisão e dará ordem para soltá-la.

