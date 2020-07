Arsenal x Liverpool | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Reds buscam meta de pontos

Informações adicionais: o técnico Mikel Arteta não vai contar com Eddie Nketiah, suspenso, nem com Mesut Özil, Pablo Marí, Bernd Leno, Gabriel Martinelli e Calum Chambers, lesionados.

Informações adicionais: o técnico Jürgen Klopp também tem alguns desfalques: Jordan Henderson e Joel Matip, lesionados, não vão ao jogo. James Milner também não deve ir à campo.

É fã de esporte e não conhece a plataforma DAZN? Não perca mais tempo! Assista sua modalidade favorita a qualquer momento. Clique no link para se cadastrar.

Do outro lado, o Arsenal vacilou no retorno do futebol e viu as chances de Europa League irem se acabando. Com 50 pontos na tabela, o time vê o Manchester United, dono da vaga para o torneio continental, com 9 pontos a mais e apenas mais três rodadas pela frente. Agora, sem grandes ambições, o clube cumpre tabela.