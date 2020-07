Arsenal x Manchester City | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Vale vaga na final!

Onde assistir: As semifinais serão transmitidas ao vivo pela plataforma do DAZN. Para quem já é assinante, basta acessar o site ou o app da empresa e para quem ainda não tem conta, o DAZN disponibiliza 30 dias grátis. Clique no link para se cadastrar.

Informações adicionais: Única chance de título ainda remanescente na temporada, os Gunners apostam todas as suas fichas na Copa da Inglaterra. A lista de baixas, no entanto, é bastante preocupante para Mikel Arteta: Martinelli, Leno, Chambers e Pablo Marí seguem no departamento médico, enquanto Guendouzi e Özil seguem fora dos planos por motivos extracampo. O jovem Nketiah cumpre seu terceiro jogo de suspensão e completa a longa relação de ausentes na equipe.

Informações adicionais: Com a segunda posição da Premier League já assegurada, Guardiola não tem motivos para não levar seu melhor XI titular possível para este compromisso eliminatório. A única baixa confirmada no elenco azul é o centroavante Sergio Agüero, que sofreu uma lesão no menisco e dificilmente retornará aos gramados ainda nesta temporada. O veterano Claudio Bravo, titular nas Copas domésticas, ganha a vaga de Ederson.

Arsenal

Arsenal 2 x 1 Liverpool (15/07) – Premier League

Tottenham 2 x 1 Arsenal (12/07) – Premier League

Arsenal 1 x 1 Leicester City (07/07) – Premier League