Arthur Aguiar admite ‘desequilíbrio total’ e se diz envergonhado após trair Mayra Cardi · .

A novela da rumorosa separação de Arthur Aguiar e Mayra Cardi ainda parece longe do fim. Após a empresária revelar que descobriu 16 traições do ex-marido, ele resolveu abrir o jogo sobre o comportamento que adotava no relacionamento. O ator de 31 anos admitiu ter entrado em uma fase de desequilíbrio total com as mulheres e falou que está tão envergonhado que perdeu o desejo de sair na rua.

A confissão foi feita em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. O jornalista divulgou em formato de teaser um trecho da conversa que teve com Arthur Aguiar na manhã desta quinta-feira (9).

“Eu não tinha noção do panorama inteiro, de tudo o que tinha sido feito. Eu não contabilizei. Você não sabe nem como começa, qual foi a primeira? Como começou? Por que você fez isso? Depois, você vai entrando num círculo vicioso de desequilíbrio total, total desequilíbrio”, admitiu o ex-ator da Globo.

Na noite de quarta-feira (8), Mayra Cardi declarou que descobriu mais podres sobre o ex-marido. “Tem horas que eu passo a mão no rosto e falo: ‘Cara, vou acordar e vai ser um pesadelo’. E aí, não é. É minha vida mesmo!”, lamentou a blogueira fitness pela ferramenta Stories do Instagram.

A ex-BBB desabafou novamente sobre o momento conturbado que vive com o pai de Sofia. Ela falou em seu perfil nas redes sociais que viveu um relacionamento abusivo durante três anos com Aguiar.

“Olha o tamanho da minha olheira. Tô sem dormir nada. Comendo, eu estou. Preciso dar um jeito nessa minha cara, nessa minha pele. Parece que eu estou morando dentro do cu do furação. Puta que pariu”, xingou a empresária.

Na entrevista para Leo Dias, Arthur Aguiar falou sobre o sentimento de vergonha que tem encarado. “O pensamento é acabou a minha vida, acabou, destruiu, desmoronou e já era. Eu não me relacionaria comigo agora”, disse o ex de Mayra Cardi.

