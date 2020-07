Arthur Aguiar admite traições, assume imaturidade e quer reconquistar Mayra Cardi · .

Em meio a sua polêmica separação de Mayra Cardi, Arthur Aguiar admitiu que já traiu várias vezes, assumiu ser imaturo e declarou que quer reconquistar a confiança da ex-mulher e mãe de sua filha, Sophia Cardi Aguiar, de um ano. “Me considero uma pessoa em processo [de amadurecimento], com muita vontade de fazer diferente por mim”, declarou o ator.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do jornal Metrópoles, o ator falou sobre tudo que tem acontecido em sua vida desde que a blogueira fitness expôs os podres do relacionamento que viveu com ele durante cerca de três anos, incluindo a descoberta de várias puladas de cerca por parte dele.

“A partir do momento em que eu traio outra pessoa, a primeira pessoa que eu traí fui eu. Então, acho que a primeira lição é não me trair. Depois, não trair o outro. Nunca mais fazer uma pessoa sofrer por minha causa. Acho que, de fato, ninguém merece ser traído”, reconheceu Aguiar.

“Eu me sinto totalmente envergonhado pela minha atitude, mas muito envergonhado. Eu não tinha noção do panorama inteiro. De tudo que tinha sido feito. Não contabilizei. Não fiquei botando isso numa balança pra ver”, completou o ator, em referência às 16 traições descobertas por Mayra.

Questionado pelo jornalista sobre a pretensão de entrar em um novo relacionamento agora, Aguiar não confirmou estar com Aricia Silva, conforme apontado pela ex. Eleprefere “casar consigo mesmo” neste primeiro momento.

“Preciso me conhecer. Porque achei que me conhecesse. Eu achei que era maduro. E descobri que sou muito imaturo em vários pontos. Preciso me conhecer mesmo de verdade”, avaliou.

Arthur Aguiar ainda afirmou que entrou em um ciclo vicioso de traições, do qual não conseguia escapar. “Você não sabe nem como começa. Você começa a entrar em um ciclo muito louco e, a qualquer momento, sua casa pode cair. Você tem que ficar segurando uma história, um sentimento, um negócio. É horrível. Eu não quero mais isso pra mim”, disse.

Em seus frequentes posts nas redes sociais, Mayra tem deixado clara sua mágoa e sua decepção com o ex-marido. Ainda assim, Arthur Aguiar explicou que quer manter uma relação saudável com a ex-mulher por conta de Sophia, que não tem culpa pelo relacionamento dos pais não ter dado certo.

“Eu tenho vontade sim, de reconquistar a Mayra como mãe da minha filha. Ter um relacionamento com ela de respeito, onde a gente realmente possa conversar. De convívio. Minha filha não tem que conviver uma parte com a mãe, uma parte com o pai, como se eles fossem duas pessoas totalmente distantes. Tem que ter um momento ali dos dois juntos”, desejou.

Para finalizar, Aguiar confessou que não é um bom partido no momento para um relacionamento sério. “[Se fosse sua namorada] Eu ia viver o inferno. Eu ia ficar o tempo inteiro desconfiado. Ia ser uma parada enlouquecedora. Então por isso que eu acho que não dá. Vai ter um momento que vou escrever sobre toda essa situação”, concluiu.

© 2020 . | Proibida a reprodução