Arthur Aguiar deu em cima de modelo quando ainda morava com Mayra Cardi · .

A modelo mineira Nathy Kihara revelou que teve conversas quentes e foi xavecada por Arthur Aguiar no meio da quarentena. No mês de maio, quando Mayra Cardi anunciou o fim do casamento com o ator, ele ainda morava no apartamento do ex-casal no Rio de Janeiro, mas já trocava mensagens com outra por uma rede social. De acordo com a musa fitness, o ex-Rebelde a chamou para tomar um vinho e “algo mais”.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Nathy contou que Arthur não demorou muito para convidá-la para um encontro após o início da conversa em uma rede social. A proposta era tomar um vinho enquanto ele mostrava seu repertório musical.

No entanto, segundo a modelo, as conversas foram se tornando mais quentes, e o ex-marido de Mayra Cardi chegou a falar que esperava “algo mais” do encontro. Nathy relata que perguntou sobre o casamento dele com a coach, e o ator afirmou que já estava separado.

Nathália Kihara em foto publicada nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

“Eu achei muito estranho e senti que ia entrar numa roubada e acabou que não rolou o encontro. Apesar de uma leve atração, sim, eu não quis me envolver e saí fora. Não é porque ele canta que a mulher tem que aceitar”, explicou Nathy.

Traições

O fim do casamento de Arthur Aguiar e Mayra Cardi virou uma verdadeira novela nas últimas semanas, desde que a ex-BBB resolveu expor as traições que sofreu e acusar o ator de alimentar um relacionamento abusivo.

Ela revelou que descobriu mais 15 amantes de Arthur Aguiar além da ex-panicat Aricia Silva. Mayra disse ainda que o ator de usou seu dinheiro para bancar um dos encontros amante.

Em entrevista para o jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, ela ainda que não foram as traições físicas que a deixaram mais chateada. “Eu não admito traições porque não admito mentiras. Ele tinha essa porta aberta”, declarou.

© 2020 . | Proibida a reprodução