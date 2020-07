Arthur enfrenta a morte e salva Eliza de levar tiro · .

Arthur (Fabio Assunção) será capaz de se colocar na mira de uma arma para salvar a vida de Eliza (Marina Ruy Barbosa) em Totalmente Demais. Dino (Paulo Rocha) ameaçará matar a enteada depois de não conseguir arrancar dela o dinheiro do prêmio do concurso. O agente partirá para cima do vilão armado, e um disparo será ouvido no meio da briga.

Com a ajuda do delegado mau-caráter Peçanha (Rodrigo Rangel), Dino conseguirá um mandado de prisão para Eliza, alegando que ela tentou matá-lo e roubou o dinheiro do caixa de seu bar. A ideia do vilão é trocar a liberdade da enteada pelo prêmio.

A ruivinha, no entanto, não aceitará a chantagem e ficará presa até Gilda (Leona Cavalli) decidir se voltar contra o marido. A ex-babá afirmará que foi ela quem pegou o dinheiro do bar e que a filha agiu em legítima defesa quando empurrou Dino antes de fugir.

reprodução/tv globo

Dino (Paulo Rocha) saca arma e ameaça matar a mocinha em cena de Totalmente Demais

Ao perceber que seu plano falhou, o padrasto assediador da mocinha perderá a cabeça e partirá para cima dela na delegacia. Arthur e Germano (Humberto Martins) estarão no local para proteger Gilda e Eliza, mas Dino irá mais longe e sacará um revólver.

“Sua desgraçada, você acabou com a minha família”, gritará o malvado. “Não vai atirar em ninguém, seu canalha”, retrucará o personagem de Fabio Assunção, que se colocará na frente da modelo.

reprodução/tv globo

Eliza (Marina Ruy Barbosa) e Gilda (Leona Cavalli) ficam na mira da arma do vilão na cena

Eliza ficará paralisada no momento em que Arthur partir para cima de Dino. os dois vão se embolar e um tiro será disparado. Na continuação, a ruiva aparecerá desesperada com o agente sujo de sangue nos braços. “Eu tô bem, esse sangue não é meu”, dirá o dono da Excalibur. “Salvar mocinhas inocentes faz parte do meu charme”, emendará.

© 2020 . | Proibida a reprodução