Arthur tem sonho quente com Eliza e surpreende com pedido safado · .

Arthur (Fabio Assunção) terá um sonho quente com Eliza (Marina Ruy Barbosa) em Totalmente Demais. O bonitão vai pegar no sono enquanto assiste a …E o Vento Levou (1940). Inspirado pelo clássico, o dono da Excalibur imaginará que está dentro da história do filme ao lado da ruiva. Ele acabará falando enquanto dorme e surpreenderá a protagonista com um pedido safado: um beijo cinematográfico.

O personagem de Fabio Assunção ainda estará em dúvida sobre o que realmente sente pela aspirante a modelo. O agente pensará na mocinha enquanto assiste à história de amor de Scarlett O’Hara (Vivien Leigh). Ele dormirá no sofá e sonhará que está com Eliza na trama dos anos 1940.

“Amo você mais do que amei a qualquer outra. Esperei por você mais do que esperei por qualquer outra mulher”, dirá o sedutor, reproduzindo as falas do filme. Vestindo roupas de época e em um cenário parecido com o do clássico, eles protagonizarão um beijaço de cinema.

Enquanto isso no mundo real, a personagem de Marina Ruy Barbosa irá buscar água na cozinha e se deparará com o playboy desacordado no sofá. Ela desligará a TV, cobrirá o filho de Maurice (Reginaldo Faria) e perceberá que o loiro está balbuciando algo enquanto sonha.

“Eu esperei por você mais do que esperei por qualquer outra mulher”, repetirá Arthur. O galã acordará e pegará na mão da ruiva. “Eliza, me beija”, pedirá o pai de Jojô (Giovanna Rispoli) na cena prevista para encerrar o capítulo de sexta-feira (17).

Resumo dos capítulos

Segunda, 13/7 (Capítulo 91)

Rafael afirma a Lu que está apaixonado por Lili. Cascudo recusa a ajuda de Montanha e exige que o professor se afaste. Jeniffer se entristece quando Cascudo termina o namoro com ela. Florisval flagra Maristela com Lírio Lorenzzo e a expulsa de casa. Rosângela avisa aos filhos que está namorando Montanha. Jonatas vai à festa de Leila e passa a noite em sua casa.

Terça, 14/7 (Capítulo 92)

Lu pede desculpas a Lili por ter insultado o casal ao vê-la com Rafael. Jojô garante a Arthur que trará Eliza de volta. Lu conta para Eliza que Jonatas passou a noite com Leila. Eliza volta para a casa de Arthur depois das insistências de Jojô.

Eliza descobre que Maurice esteve na casa de sua mãe e afirma que Dino não pode saber de seu paradeiro. Lili se surpreende ao ver Germano chegando ao evento de lançamento de seu livro, feito em parceria com Rafael.

Quarta, 15/7 (Capítulo 93)

Arthur diz a Eliza que não consegue parar de pensar nela. Zé Pedro avisa a Carolina que Dorinha está no hospital, em estado grave. Fabinho estranha a presença de Cassandra na Bastille. Zé Pedro avisa aos filhos que Dorinha está no hospital.

Carolina pede a Lu que fique em sua casa cuidando dos sobrinhos. Arthur comemora o tema da nova prova do concurso, confiante na vitória de Eliza. Arthur descobre sobre o estado de saúde de Dorinha e afirma a Carolina que jamais irá abandoná-la.

Quinta, 16/7 (Capítulo 94)

Montanha questiona Rosângela sobre seus sentimentos por Florisval. Jeniffer conta para o pai que Maristela o está desmoralizando na comunidade. Arthur avisa a Eliza que ela irá à nova etapa do concurso sozinha, sem saber que foi Jonatas quem sugeriu o tema da prova para favorecer a menina. Leila pergunta a Jonatas se ele ainda ama Eliza. Dorinha desperta do coma e assume a identidade de Carolina.

Sexta, 17/7 (Capítulo 95)

O médico alerta a Zé Pedro que Dorinha não pode ser contrariada, para não sofrer, e sugere que a família procure um especialista. Dino afirma a Peçanha que deseja que Eliza seja presa. Lili sente ciúme de Rafael ao vê-lo com Marcinha. Arthur sonha que está interpretando um personagem com Eliza e acaba pedindo um beijo à moça.

Sábado, 18/7 (Capítulo 96)

Zé Pedro avisa a Carolina que Dorinha teve alta. Dorinha surge na redação da revista Totalmente Demais, agindo como se fosse Carolina. Gilda descobre que Germano e Lili são patrocinadores do concurso de Eliza. Gilda revela a Lourdes que Eliza é filha de Germano. Germano se assusta ao saber que Gilda é mãe de Eliza.

