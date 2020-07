Artur lamenta falta de sequência no Palmeiras, mas exalta projeto do Bragantino

[ad_1]



O Red Bull Bragantino promete fazer mais um ano de muito sucesso no futebol brasileiro. Após ser campeão da Série B do Brasileirão em 2019, o time vem se destacando Paulistão de 2020, sendo dono da melhor campanha do Estadual até o momento.

Um dos principais nomes do elenco é o atacante Artur, que pertencia ao Palmeiras até o início deste ano. Entretanto, o jogador nunca conseguiu se firmar no alviverde, principalmente pelo alto número de lesões que sofreu, e acabou sendo constantemente emprestado, até que foi vendido ao clube de Bragança Paulista no início deste ano.



Artur realizou apenas 8 jogos com a camisa do Palmeiras e não marcou nenhum gol (Foto: Divulgação/Palmeiras)

“Infelizmente eu não tive sequência de jogos no Palmeiras como eu tive pelo Londrina e pelo Bahia, muito por conta das lesões graves. Mas eu tenho uma gratidão enorme pelo Palmeiras. Eu vi que o projeto do Bragantino era muito bom pra mim e não pensei duas vezes antes de vim pra cá”, disse ao SporTV.

O atleta de 22 anos ainda destacou que o time paulista chega para brigar por coisas grandes no Campeonato Brasileiro deste ano, mirando, principalmente, uma vaga na Libertadores.

“O nosso foco é buscar coisas grandes no Brasileiro, pensar numa Libertadores, Sul-Americana. Mas vamos com um pensamento muito positivo, principalmente pela estrutura que o clube oferece”, afirmou.

Além de ajudar o Bragantino, Artur também visa se valorizar no mercado da bola e, quem sabe, ganhar uma chance em algum clube europeu. “O meu projeto é fazer um bom campeonato, me dedicar bastante aqui pra fazer uma ótima temporada e, quem sabe, mais para frente pensar em Europa”, completou.