As Aventuras de Poliana termina como a novela infantojuvenil menos vista do SBT · .

A novela As Aventuras de Poliana acumulou recordes durante sua longa duração. Com o término da primeira fase, exibido na segunda-feira (13), veio outro feito: o de trama infantojuvenil menos vista do SBT. O capítulo final da história escrita por Iris Abravanel marcou 9,3 pontos na Grande São Paulo. A média geral do folhetim foi de 8,9 pontos, bem atrás de Carinha de Anjo (2016), a então lanterna, que registrou 10,5.

A novela estrelada por Sophia Valverde estreou em 16 de maio de 2018 e teve 564 capítulos. A jornada da mocinha vai continuar agora em Poliana Moça, segunda parte da história com a protagonista na fase da adolescência.

Após o fim da trama de Iris Abravanel, a TV brasileira fica sem novela inédita em sua programação. Embora Poliana Moça tenha gravado algumas cenas antes da pandemia do novo coronvaírus (Covid-19), a continuação vai estrear somente em 2021. Agora, o horário nobre do SBT fica com as reprises de Chiquititas (2013) e Cúmplices de um Resgate (2015).

Em sua trajetória, As Aventuras de Poliana teve bons momentos no Ibope, ostentando em vários dias o posto de programa mais visto fora da Globo. Mas o desgaste com o passar do tempo fez a novela ser superada no próprio SBT pelo game show Roda a Roda. Na quarentena, o folhetim chegou a ter menos audiência do que A Escrava Isaura, trama da Record exibido de tarde.

Confira o ranking de audiência das novelas infantojuvenis do SBT:

MÉDIA DE AUDIÊNCIA DAS NOVELAS INFANTIS DO SBT Novela Estreia Fim Média de audiência

Carrossel 21 de maio de 2012 26 de julho de 2013 12,4

Chiquititas 15 de julho de 2013 14 de agosto de 2015 11,1

Cúmplices de um Resgate 3 de agosto de 2015 13 de dezembro de 2016 11,0

Carinha de Anjo 21 de novembro de 2016 6 de junho de 2018 10,5

As Aventuras de Poliana 16 de maio de 2018 13 de julho de 2020 8,9







Veja abaixo as audiências de Globo, Record e SBT na segunda, 13 de julho:

Média do dia (7h/0h): 15,7 Bom Dia São Paulo 5,9

Bom Dia Brasil 7,8

Encontro com Fátima Bernardes 6,4

SP1 11,9

Jornal Hoje 12,2

Sessão da Tarde: Jogo de Amor em Las Vegas 10,7

Êta Mundo Bom! 20,2

Malhação 18,2

Novo Mundo 18,7

SP2 23,6

Totalmente Demais 30,3

Jornal Nacional 30,8

Fina Estampa 32,7

Tela Quente: Homens de Coragem 19,3

Jornal da Globo 8,5

Conversa com Bial 5,8

Segredos em Família 5,5

Corujão: Dinheiro Sujo 4,4

Hora 1 4,7





Média do dia (7h/0h): 5,8 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,0

Balanço Geral Manhã (rede) 1,4

Balanço Geral Manhã (local) 2,7

Fala Brasil 3,7

Hoje em Dia 4,1

JR 24H (Manhã) 4,6

Balanço Geral 7,0

A Escrava Isaura 8,3

JR 24H (Tarde 1) 8,2

Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,6

Cidade Alerta 7,6

JR 24H (Tarde 2) 7,3

Jornal da Record 7,7

Apocalipse 6,1

Jesus 4,9

Aeroporto 5,1

Chicago Med: Atendimento de Emergência 3,1

JR 24H (Madrugada) 2,1

Inteligência e Fé 0,8

Igreja Universal do Reino de Deus 0,4







Média do dia (7h/0h): 5,3 Primeiro Impacto 3,7

Bom Dia & Cia 4,9

Triturando 3,4

Casos de Família 4,0

O Que a Vida Me Roubou 5,8

Betty, A Feia em NY 5,6

SBT Brasil 4,8

Roda a Roda 8,7

Cupom Premiado Baú 9,6

Chiquititas 8,6

As Aventuras de Poliana 9,3

Cúmplices de um Resgate 8,1

Programa do Ratinho 6,0

Conexão Repórter 3,7

The Noite 2,6

Operação Mesquita 2,1

Triturando (reapresentação) 1,6

Primeiro Impacto 2,2







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

