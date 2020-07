Ascensão global do PSG vira caso de estudo em Harvard

A ascensão do Paris Saint-Germain de 2011 para cá, data que coincide com a entrada da Qatar Sports Investiments no clube, virou caso de estudo pela Havard Business School. O objetivo foi mapear o crescimento meteórico durante o período.

O estudo não está disponível nas redes ainda, mas o PSG acabou dando alguns “spoilers”. A conclusão aponta um sucesso não apenas esportivo, mas especialmente financeiro. Frutos que já colocam a equipe em um cenário de destaque.

“Desde 2011, o PSG conquistou 22 troféus nacionais, incluindo seis títulos da Ligue1 e quatro Copas da França. Subiu constantemente no ranking dos clubes de futebol com maior bilheteria da Europa, agora ocupando o quinto lugar. Pelo lado comercial, as receitas aumentaram de 95 milhões de euros na temporada 2010/11 para 637 milhões de euros na temporada 2018/19”.

Atualizando os valores para o câmbio atual, sem considerar a inflação no período, foi como um salto de R$ 580 milhões para R$ 3,89 bilhões em nove anos. O que possibilitou todo esse crescimento foi mais do que a injeção financeira da QSI.

O estudo cita o aumento da presença de mídia, engajamento do público nas redes sociais, novas receitas comerciais, parcerias, merchandising e especialmente a vinda de estrelas de primeira grandeza do futebol, como Cavani e Neymar.

O site do PSG acabou destacando o estudo, elogiando os autores, os professores Anita Elberse, focada em Esportes, Mídia e Entretenimento, e David Moreno, que visitaram à equipe há um ano, no início desta temporada.

Durante o período, eles entrevistaram o presidente Nasser Al-Khelaïfi, diretores de departamentos estratégicos, jogadores e funcionários da base, além da Accor Live Limitless, principal parceiro do clube. Colhando muitas informações.

Ao todo, são 30 páginas de conteúdo analítico sobre o Paris Saint-Germain, com ênfase, dentro desse processo de crescimento, aos esforços de internacionalização da marca. Como o “spoiler” do PSG não faz menção, não é possível saber como o estudo trata a busca pela conquista da Champions League. Há anos a diretoria almeja esse troféu.

A conquista é vista internamente como um divisor de águas, capaz de colocar a marca do clube de forma definitiva na história.