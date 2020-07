Astra anuncia nova tentativa de primeiro voo orbital para agosto

[ad_1]



A startup de voos espaciais Astra anunciou na última segunda-feira (20) que o seu primeiro voo orbital está programado para acontecer no início de agosto. O foguete da empresa já chegou ao Alasca, nos Estados Unidos, de onde tentará decolar, fazendo a sua estreia na órbita terrestre.

Conforme as informações da empresa, o Rocket 3.1, que tem 11,6 metros de altura, poderá ser lançado a partir do dia 2 de agosto, quando se inicia uma janela de lançamento de seis dias. A decolagem ocorrerá no Pacific Spaceport Complex, na ilha Kodiak, no Alasca.

Recentemente, o foguete da Astra passou por dois testes de fogo estático na Califórnia, para verificar se estava pronto para a sua primeira ida à órbita. Neste tipo de ensaio, os motores são acionados com o veículo preso ao solo, fazendo uma espécie de simulação da decolagem.

A equipe da Astra se reuniu antes do embarque do Rocket 3.1 para o Alasca.Fonte: Twitter/Astra

Esta tentativa de lançamento é aguardada com grande expectativa pelos engenheiros da startup, mas eles também disseram estar preparados caso ela não seja bem sucedida, algo considerado comum nas missões de estreia. A empresa não informou se o Rocket 3.1 levará algum tipo de carga ao espaço.

Lançamentos anteriores falharam

A estreia da Astra em órbita era para ter acontecido no último mês de março. Na época, a companhia levaria quatro cargas úteis ao espaço, trabalho pelo qual receberia US$ 2 milhões, quantia paga pela Agência de Pesquisa de Projetos Avançados de Defesa dos Estados Unidos (DARPA, na sigla em inglês), por meio de uma competição que incentiva o desenvolvimento de foguetes privados.

Porém, os engenheiros da startup notaram problemas no Rocket 3.0, momentos antes do lançamento, sendo necessário abortar a missão, resultando no não recebimento do dinheiro.

Durante os preparativos para uma outra decolagem, também em março, o antecessor do Rocket 3.1 acabou danificado, levando a Astra a se preparar para esta próxima tentativa, em agosto.