Astro de Friends oferece R$ 43 milhões de desconto para vender cobertura nos EUA · .

Matthew Perry, um dos astros do seriado Friends (1994-2004), ofereceu um desconto de R$ 43 milhões para conseguir vender sua cobertura nos Estados Unidos. O imóvel está localizado em Los Angeles e é conhecido como a “mansão no céu” pela imprensa norte-americana.

Perry colocou a cobertura à venda inicialmente pelo valor de US$ 35 milhões (o equivalente a R$ 188,3 milhões), segundo o Business Insider. No entanto, como o negócio não foi fechado até o momento, ele decidiu baixar o preço para US$ 27 milhões (R$ 145,2 milhões).

Ele comprou a mansão em 2017, por US$ 20 milhões (R$ 107,6 milhões) e contratou o arquiteto Scott Joyce e o design de interiores LM Pagano para deixarem o espaço com a sua cara.

O imóvel ocupa o 40º andar inteiro da Century Tower, um luxuoso condomínio localizado na cidade que é o coração da indústria do cinema e televisão do país. O espaço tem 860 metros quadrados e conta com quatro quartos e oito banheiros, Além disso, oferece “uma grande sala de estar e uma sedutora sala de cinema”, segundo o anúncio da imobiliária.

Os moradores da torre também contam com piscina, spa, academia, restaurante com serviço completo, sala de projeção e jardins.

Veja as fotos da cobertura:

Sala de estar da mansão de Matthew Perry com vista para a cidade de Los Angeles

Salão de jogos da cobertura do astro de Friends conta com lareira e bilhar para diversão

Vista do anoitecer de Los Angeles na sacada da cobertura de Matthew Perry

Sala de estar de Matthew Perry em vista noturna; espaço conta com decoração personalizada

Cobertura também conta com sala de cinema personalizada à pedido do astro de Friends

Quartos da cobertura contam com vista panorâmica da cidade de Los Angeles, Califórnia

Cozinha da cobertura de Matthew Perry; espaço está totalmente equipado com mesa de jantar

