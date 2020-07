Asus anuncia ROG Strix G15, notebook gamer de R$ 25 mil

A Asus anunciou nesta terça-feira (21) o lançamento do novo ROG Strix G15 (G512LV), notebook gamer da linha Republic of Gamers. Disponível a partir de hoje na loja da empresa, o notebook custa R$ 25 mil ou R$ 22,5 mil à vista.

Seu hardware é equipado com uma placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 2060 (6 GB GDDR6) com ROG Boost, processador Intel Core i7 (2,6 GHz – 5 GHz) de 10ª geração e seis núcleos, além de 16 GB de RAM DDR4 (3200MHz).

Ele também traz 512 GB de armazenamento SSD (PCIe NVME M2) e slots para até três SSDs RAID 0. A Asus cita que o Hyper-Threading permite até 12 threads paralelos e suporte a projetos intensos de edição de vídeo e renderização em 3D.

A empresa cita que, em jogos, a GPU mistura núcleos CUDA, RT e Tensor ( Nvidia Turing). Isso faz com que ela habilite o sombreamento programável, Ray Tracing e inteligência artificial em tempo real, o que deve melhorar iluminação e efeitos, como reflexos ou sombras.

Entre os destaques está sua tela de 15,6 polegadas (LED IPS) com resolução Full HD com taxa de atualização de 240Hz. Ela tem tempo de resposta de 3 milissegundos e bordas mais finas, para tornar o uso mais imersivo.

Wi-Fi 6 e sistema de resfriamento

Outra boa característica do notebook é o suporte à Intel Wi-Fi 5 (802.11ax), com largura de banda sem fio de até 2,4Gbps. A Asus chama a tecnologia de ROG RangeBoost, onde um algoritmo “avalia a intensidade do sinal de quatro antenas internas e escolhe a melhor para usar em sua localização”. A tecnologia promete aumentar o alcance sem fio em até 30%.

O ROG Strix G15 também conta com iluminação RGB no teclado e em uma nova barra de luz, que pode ser sincronizada com o Aura Sync durante as jogatinas. O touchpad do notebook conta com um teclado numérico.

A Asus ainda destaca um sistema de resfriamento inteligente que usa um composto de metal líquido na CPU. Além disso, há um módulo térmico que ejeta poeira e as ventoinhas N-Blade.