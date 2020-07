Asus ROG Phone 3 tem taxa de atualização de 160Hz escondida

A Asus lançou o ROG Phone 3 há poucos dias com configurações poderosas, como o novo Snapdragon 865 Plus, 16 GB de RAM e taxa de atualização de 144Hz na tela. No entanto, no último domingo (26), o site XDA Developers publicou que havia encontrado uma forma de aumentar a taxa de atualização para 160Hz.

Nativamente, o telefone permite que o usuário escolha entre os modos de 60Hz (padrão), 90Hz, 120Hz ou 144Hz. O ajuste foi descoberto por Mishaal Rahman, integrante do site, e pode ser habilitado por um comando de depuração que pode ser feito via Android Debug Bridge (ABD).

De acordo com a publicação, uma unidade do ROG Phone 3 está sendo usada com a taxa de 160Hz “há vários dias” sem problemas de estabilidade. Segundo Rahman, a Asus pode ter deixado o modo de fora “pois parece que o display não foi calibrado corretamente”.

Como habilitar os 160Hz

Taxa de 160Hz sendo testada na tela de um Asus ROG Phone 3.Fonte: Mishaal Rahman (XDA Developers)/Divulgação

Utilizar o ADB pode não ser uma das tarefas mais simples. Para ativar o recurso, é preciso utilizar a ferramenta em um computador e inserir o seguinte comando (sem aspas) no terminal ou prompt de comando: “adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 1“. Para desabilitá-lo, basta substituir o ‘1’ por ‘0’ (zero).

Após inserir o comando, basta reiniciar o celular e selecionar a taxa de exibição de 160Hz nas próprias configurações do sistema. Vale citar que o processo precisa ser feito com o dispositivo conectado ao computador via USB.

Além da taxa nativa de 144Hz, o ROG Phone 3 possui taxa de amostragem de 270Hz. Isso significa que além de ser fluida na exibição, ela ela é mais responsiva ao toque. A tela do smartphone possui 6,59 polegadas com resolução Full HD+, brilho de até 1.000 nits, certificação HDR10+ e proteção Gorilla Glass 6.

Neste momento, não está claro se a Asus pretende liberar a taxa de atualização ainda maior em uma atualização futura.