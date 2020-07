atacante deve trocar o São Paulo pelo Corinthians

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o atacante assinou um pré-contrato com o Timão ainda no começo do ano. Agora, Natel deve passar por exames médicos, marcados para essa quinta-feira (2), e, caso tudo esteja bem, deve selar um vínculo de quatro temporadas.

Além de Natel, o Alvinegro Paulista fez outras sete contratações na temporada, sendo: Víctor Cantillo, Éderson, Jô, Luan, Matheus Davó, Sidcley e Yony González.

Vale destacar, também, que Natel não atua desde o dia 22 de maio de 2019.

