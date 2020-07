Atacante inscrito ontem no Paulistão que fez dois gols no São Paulo nem esperava jogar pelo Mirassol: ‘Vim para treinar’

O Mirassol venceu o São Paulo por 3 a 2, no Morumbi, e foi à semifinal do Campeonato Paulista. Grande parte dessa zebra é mérito de Zé Roberto, artilheiro da noite, com dois gols. Entretanto, o centroavante sequer imaginava que jogaria.

Zé Roberto comemora seu 2ª gol no São Paulo Reprodução

“Nem nos meus melhores sonhos pensei nisso. Eu vim para treinar, na verdade. Vim dos Emirados. Acabou que ia jogar os dois primeiros jogos, mas não deu certo. Classificamos. De madrugada me ligaram, peguei o voo, cheguei ontem, treinei e pude fazer dois gols. Só agradecer a Deus mesmo, minha família, minha namorada, todos juntos comigo”, disse o nome da partida ao Premiere.



O resultado é histórico para o time verde-e-amarelo, que perdeu 18 jogadores durante a pandemia e montou um “catadão” para jogar as rodadas finais do Estadual.

Zé Roberto foi o vice-artilheiro da Série B de 2019, jogando pelo São Bento, e depois disso foi para o Baniyas, dos Emirados Árabes, clube que defendeu por cinco meses.

No duelo contra o Tricolor Paulista, marcou duas vezes de dentro da pequena área: pelo alto, aos 20 minutos, e pelo chão, aos 32.