Atalanta x Napoli | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Jogo ‘quente’ com poucas ausências

Onde acompanhar: Por conta do desacordo entre a Liga Italiana e a DAZN, a Serie A Tim não será mais exibida na plataforma nesta temporada. A alternativa para acompanhar o confronto entre Atalanta e Napoli é o tempo real de plataformas como SofaScore, Globoesporte.com.

Informações adicionais: A equipe bergamasca pode ter algumas rotações em sua formação titular, visando preservar fisicamente algumas peças importantes da equipe. O meio-campista Ruslan Malinovskiy é a única baixa confirmada do elenco de Gasperini, por motivo de suspensão.

Informações adicionais: Gattuso vem repetindo a mesma formação desde o retorno do calendário e assim deve ser mais uma vez, já que conta com seus onze titulares à disposições. A única baixa do elenco é o reserva Kevin Malcuit, que está no departamento médico.