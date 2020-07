Ataque ao Twitter: só 8 perfis tiveram seus dados roubados

No sábado (18), o Twitter publicou que oito perfis tiveram seus dados roubados da plataforma, por meio da ferramenta “Seus dados do Twitter”. A ferramenta permite fazer o download que tudo que estiver relacionado ao perfil ainda estiver armazenado, como endereços de e-mails, mensagens privadas (incluindo arquivos anexados), números de telefone e lista de contatos. No caso das mensagens privadas, elas podem ser coletadas dos servidores do Twitter, mesmo que os usuários já as tenham deletado do perfil.

O incidente está relacionado com o grande ataque que a plataforma sofreu na semana passada, em que vários perfis verificados foram hackeados, incluindo os de personalidades como Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates e o do candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden (Democratas).

There is a lot speculation about the identity of these 8 accounts. We will only disclose this to the impacted accounts, however to address some of the speculation: none of the eight were Verified accounts.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 18, 2020