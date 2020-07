Aterrorizada por Beatriz, Esther recebe notícia devastadora; saiba qual · .

Esther (Julia Lemmertz) será aterrorizada por Beatriz (Monique Alfradique) nos próximos capítulos de Fina Estampa. Assustada, a estilista desabafará com Daniele (Renata Sorrah) e vai receber uma notícia devastadora sobre a origem de Vitória. A médica revelará que a bebê é fruto da junção do esperma do irmão morto com o óvulo da jovem.

A personagem de Renata Sorrah irá até a casa da ex-mulher de Paulo (Dan Stulbach) para ter uma conversa séria sobre a origem da criança. “Ela tá enorme. Ela tá linda, tá ficando a cara do…”, dirá a médica assim que ver Vitória. “Quê?”, estranhará a modista. “Do bebê feliz”, disfarçará a visita.

“Antes de você falar do seu assunto, eu queria comentar uma coisa com você que tá me deixando um pouco aflita. É sobre a Bia. Ela teve aqui na rua ontem à noite… Eu sei a rua é pública, eu não posso ter certeza que ela estivesse me vigiando. Mas é esquisito. Tem alguma coisa errada, eu não sei dizer exatamente o que”, vai desabafar Esther.

A irmã de Guilherme (Isio Ghelman) tomará coragem e admitirá que foi até a casa da amiga justamente para abordar este assunto. “Há coisas no nascimento da Vitória que a Bia tem a ver. A Bia doou o óvulo que foi fecundado e implantado em você”, revelará a especialista em fertilização.

“Isso não podia ter acontecido. Eu escolhi uma ficha de um doador”, alegará a sócia da Fio Carioca. Daniele contará que o prontuário escolhido foi o do irmão morto dela. “Seu irmão? Mas eu não sabia disso. Foi sem querer. O meu caso foi um acidente, mas o seu caso não. Você agiu friamente, você escolheu o óvulo dessa ex-namorada do seu irmão… Você queria o quê? Mais um sobrinho?”, se indignará Esther.

“Eu não devia, eu não podia. Foi loucura”, admitirá a médica. “Loucura? Loucura com método. Você pensou e decidiu. Não foi obra do acaso, você foi antiética, foi nojenta”, disparará a mãe de Vitória. A doutora dirá que não resistiu e que tudo se encaixou naturalmente.

“Naturalmente? Você brincou de Deus, Daniele. Eu não vou pagar pela sua loucura nem minha filha vai sofrer pela sua falta de ética”, surtará a estilista. A profissional assegurará que vai responder pelos seus atos. Ela ainda dirá que a personagem de Monique Alfradique não tem qualquer direito sobre o bebê.

“Você não tem noção da dimensão do que você causou. Era pra realizar um sonho meu, você transformou o meu sonho, a minha vida com a minha filha num inferno, num pesadelo”, gritará Esther, que expulsará a médica nas cenas que irão ao ar no fim deste mês na novela das nove.

