Athletico-PR empata sem gols com o Cascavel e avança à final do Campeonato Paranaense

O Athletico-PR está classificado para a final do Campeonato Paranaense. Nesta quarta-feira, o Furacão empatou em 0 a 0 com o Cascavel, no Estádio Olímpico Regional, e avançou à decisão do Estadual por conta da vitória por 5 a 1 no jogo de ida da semifinal.

Precisando vencer por quatro gols de diferença para levar a partida para a disputa de pênaltis, o Cascavel não conseguiu assustar o Athletico no primeiro tempo. A melhor oportunidade da equipe mandante foi uma finalização de Lucas Tocantins, aos 32 minutos, na rede pelo lado de fora.

Na segunda etapa, o lateral-esquerdo Adriano recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, aos 19 minutos. Com a vantagem numérica, o Cascavel pressionou o Furacão e quase abriu o placar em pelo menos três oportunidades, mas a falta de pontaria nos arremates pesou para que o marcador continuasse inalterado.

Na decisão do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR vai enfrentar o classificado entre Coritiba e Cianorte. Na primeira partida da semifinal, o Coxa venceu por 3 a 2 fora de casa. As finais do Estadual estão previstas para os dias 2 (domingo) e 5 de agosto (quarta-feira).

FICHA TÉCNICA

CASCAVEL 0 X 0 ATHLETICO-PR

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR)

Data: 29 de julho de 2020, quarta-feira

Horário: 18h00 (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Luiz Henrique Renesto e Heitor Alex Eurich

Cartões amarelos: Lucas Tocantins (Cascavel); Adriano (Athletico-PR)

Cartão vermelho: Adriano (Athletico-PR)

CASCAVEL: Raul; Líbano, Marcel, Afonso e Quaresma; Duda (Baya), Oberdan e Adenilson; Henrique, Lucas Tocantins e Magno

Técnico: Marcelo Caranhato

ATHLETICO-PR: Santos; Erick (Jonathan), Lucas Halter, Zé Ivaldo e Adriano; Wellington, Bruno Leite e Marquinhos Gabriel (Abner); Vitinho, Carlos Eduardo (Fernando Canesin) e Bissoli

Técnico: Dorival Júnior