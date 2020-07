Athletico-PR renova o contrato de Léo Cittadini até o final de 2023

[ad_1]



Nesta sexta-feira, o Athletico-PR anunciou que chegou a um acordo com o meia Léo Cittadini para renovar o vínculo do jogador. O contrato, que antes era válido até o final do ano que vem, foi estendido até dezembro de 2023.

“Estou muito feliz, sinal de reconhecimento do meu trabalho. É um clube que me recebeu muito bem desde que cheguei. Então, poder renovar meu vinculo até 2023 é uma alegria imensa. O trabalho está sendo bem feito e quero continuar dando alegrias ao torcedor do Furacão”, afirmou o atleta.

✍️ 12/23 👉 https://t.co/joBKBGdV3s #SempreMaisFuracão pic.twitter.com/1JrDE5sMZ5 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 24, 2020

Cittadini já tem seu nome marcado na história do Furacão. Foi de seus pés que saiu o gol que abriu o placar da final da Copa do Brasil de 2019, contra o Internacional, no Beira-Rio, que terminou justamente com o time paranaense campeão, um feito inédito.

Além deste troféu, o meia também conquistou o Estadual de 2019 e está mirando o bicampeonato neste ano. O Athletico vai enfrentar o Cascavel nas semifinais após eliminar o Londrina nas quartas de final.

“Título marca a nossa carreira e o nosso trabalho diário é para seguir conquistando. Eu fui feliz em marcar um gol na decisão da Copa do Brasil e isso vai ficar marcado na história do Clube e na minha memória. Com essa renovação, vou me dedicar ainda mais para seguir assim”, concluiu o autor do primeiro tento do Furacão na retomada do futebol.