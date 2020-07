Atletas não relacionados para enfrentar a Ponte Preta treinam pelo time B do Santos

Conforme divulgado pela Gazeta Esportiva na última quarta-feira, Ivonei, Uribe e Wagner ficaram de fora dos relacionados do Santos para enfrentar a Ponte Preta nesta quinta-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Com isso, os três treinaram pelo time B do Peixe nesta tarde.

Ivonei não foi incluído na lista de Jesualdo para aprimorar a sua forma física enquanto Uribe está vetado do duelo por conta de suspensão. O atacante foi expulso na derrota por 3 a 2 contra o Novorizontino, no último domingo.

Já o zagueiro Wagner não foi relacionado por opção do comandante português. Com isso, Alex Nascimento ficará no banco de reservas junto com Luiz Felipe.

A provável escalação do Peixe é: Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.

Santos e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo é único, ou seja, quem vencer se classifica para as semifinais.