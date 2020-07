Atlético de Madrid x Betis

Motivo: 36ª rodada da La Liga 2019/20

Data: 11 de julho de 2020

Hora: 17h (de Brasília)

Local: Wanda Metropolitano, em Madrid, na Espanha

Onde assistir: ESPN Brasil

Informações adicionais: Diego Simeone não deve contar com João Félix, Mario Hermoso e Sime Vrsaljko, que se recuperam de problemas físicos. Diego Costa e Kieran Trippier devem voltar ao time.

Informações adicionais: Alexis Trujillo deve manter a base do confronto contra o Osasuna. Porém, ele pode voltar com Sergio Canales, que pagou supensão no último jogo.

É fã de esporte e não conhece a plataforma DAZN? Não perca mais tempo! Assista sua modalidade favorita a qualquer momento. Clique no link para se cadastrar.

O Betis, por sua vez, não tem grandes ambições ou preocupações, observando que tem 41 pontos (na 13ª colocação) e não tem mais chances de ir para a próxima Europa League e/ou de ser rebaixado. Desta forma, o objetivo é apenas terminar a temporada com dignidade.