Atlético-MG inicia semana de treinos após empate contra o América

O elenco do Atlético-MG se reapresentou na Cidade do Galo nesta segunda-feira após o empate contra o América-MG. O time de Sampaoli fez um treino regenerativo e algumas atividades físicas. A equipe volta a campo nesta quarta-feira contra o Patrocinense no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos do estadual. Para se classificar, o Galo só depende de si mesmo

.A situação está mais tranquila do que a do rival Cruzeiro. Uma vitória garante o time na semifinal do Campeonato Mineiro, enquanto a Raposa precisa vencer e contar com uma derrota do Atlético. Mesmo com a vitória, o Galo não assume a liderança da competição, ocupada pelo Tombense.

Nathan foi o autor do gol de empate do Atlético

Antes da rodada final, Jorge Sampaoli comandará mais um treino. O time procura repetir o bom primeiro tempo da partida contra o América para garantir os três pontos e a classificação. Quem comentou sobre este desafio foi o meia-atacante Nathan, em entrevista coletiva.

“Vamos entrar com o intuito de vencer. Sabemos da importância do jogo, é importante começar vencendo. Vamos tentar impor nosso ritmo de jogo e fazer igual o primeiro tempo do jogo contra o América”, comentou.