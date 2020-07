Ator do SBT entrega bastidores de romance com Larissa Manoela em Poliana · .

Intérprete de Zóio, o ator Vyni Takahashi, 22 anos, entrega os bastidores das sequências românticas que gravou com Larissa Manoela (Mirela) em As Aventuras de Poliana. O artista revela que a amizade na vida real foi crucial para o resultado positivo na TV. “As pessoas colocam um peso, uma responsabilidade de contracenar com ela em uma cena de romance. E, pelo contrário, a gente é muito irmão, e o trabalho fluiu”, conta.

Na história de Iris Abravanel, Zóio foi um dos bandidos do Jardim Bem Te Vi contratados por Luca (João Guilherme) para enganar Mirela. Para a estudante, o criminoso se apresentou como Leandro e investiu na paquera com a intenção de magoá-la em um falso relacionamento.

O plano maldoso contou com sequências de paquera na escola e encontro na padaria de Durval (Marat Descartes), tudo com beijos no rosto e entrega de flores.

“Foi incrível porque eu conheço a Lari há quase dez anos. Somos muito amigos. Então, isso facilitou muito. A gente desenrolava lá, o texto saía, as cenas saíam, e o pessoal da produção gostava muito. A produção se divertia muito com as nossas gravações [risos]”, entrega o ator ao ..

No entanto, a trama teve uma reviravolta e o jogo virou de forma ruim para Luca. É que o ex-namorado da adolescente não esperava que Zóio nutrisse sentimentos de verdade pela neta de Branca (Lilian Blanc). O trombadinha se arrependeu da armação e entregou os planos de vingança do youtuber.

“Acho que as melhores cenas que gravei na novela foram com a Larissa, porque fiquei muito à vontade. A gente se conhece há um tempo e ali, nas cenas, ficou nítido. Amo essa menina, minha irmã. Foi um presente contracenar com ela”, elogia.

As mudanças no comportamento de Zóio começaram com Mirela. E o artista diz que o público pode esperar novidades no desfecho do rapaz no crime. “Nessa reta final, ele vai para as aulas da Sophie [Gabriela Petry] e se interessa pela música”, adianta.

“Vai acontecer uma coisa inesperada. Não posso dar spoiler, mas vocês vão se surpreender com o que vai acontecer com ele e o Falcão [Gil Teles]. Algo vai ocorrer, e isso vai definir o final dos dois”, aponta.

Segunda fase sem Zóio

Takahashi não foi escalado para Poliana Moça e precisou se despedir de seu Zóio e dos demais amigos do elenco em dezembro. Para ele, o sentimento que fica é de saudade. “Vou sentir muita falta do ambiente porque foram dois anos e meio de gravação. Fiz muitos amigos que vou levar para o resto da minha vida. Acho que fica um sentimento de gratidão, sabe?”, analisa.

“Desejo muito sucesso para essa segunda fase, que seja mais um sucesso no SBT. Tenho certeza do sucesso e vou estar lá assistindo e prestigiando meus amigos.”

O ator é só elogios para o SBT, onde também atuou em Carrossel (2013) e em Patrulha Salvadora (2015). “É uma empresa incrível de se trabalhar. Eles têm um cuidado com todos os profissionais, com as crianças, adolescentes e adultos. Temos uma liberdade grande com o diretor e com a produção”, relata.

“Isso acaba refletindo no resultado na TV. Não tem essa de ego. Fico muito feliz por ter trabalhado no SBT durante esse tempo. Sou grato por tudo que aprendi e conquistei lá”, finaliza.

As Aventuras de Poliana chega ao fim na próxima segunda-feira (13). Poliana Moça deve estrear na emissora somente no primeiro semestre de 2021.

Veja cenas de Vyni Takahashi em As Aventuras de Poliana:





