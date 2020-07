Atriz de Ela Quer Tudo será Stephanie na 11ª temporada de The Walking Dead · .

A série The Walking Dead ganha o reforço de Margot Bingham para a 11ª temporada. A atriz aparecerá em cena após dar voz à personagem Stephanie no décimo ano. Com passagens por Ela Quer Tudo (2017-2019) e New Amsterdam, a norte-americana de 32 anos, natural do Estado de Pittsburgh, vai encarnar a nova paixonite de Eugene (Josh McDermitt).

Margot fez a voz de Stephanie em dois episódios da décima temporada. Ela surgiu nas ondas do rádio amador do professor pardal do apocalipse zumbi. Junto com Yumiko (Eleanor Matsuura) e Ezekiel (Khary Payton), o cientista partiu em uma missão para encontrá-la em carne e osso, depois de passarem dias e dias conversando à distância.

Ironicamente, no meio do caminho o trio aventureiro se deparou com uma outra nova personagem da trama: a doida e divertida Princesa (Paola Lázaro), que também se juntará aos sobreviventes.

Caso siga à risca o desenrolar da história da HQ homônima na qual se baseia, a série apresentará Stephanie como integrante da comunidade Commonwealth, a maior já vista em toda a trama. Ela se identificou com Eugene e pode ser uma ponte de conexão com o novo santuário.

A série mostrou que Stephanie é fá de Iron Maiden. Nas páginas da HQ, a jovem demonstra ser bem engenhosa, assim como seu colega de rádio. Fica a expectativa se a atração do canal americano AMC, exibida no Brasil pela Fox, vai adaptar o romance entre os dois, que foram namorados e colegas de trabalho nos quadrinhos.

Em Ela Quer Tudo, Margot Bingham viveu a ambiciosa Clorinda “Clo” Bradford, a melhor amiga de Nola Darling (DeWanda Wise), protagonista da comédia que o cineasta Spike Lee fez para a Netflix. No drama New Amsterdam (Globoplay), seu trabalho mais recente, ela vive Evie Garrison, noiva de Floyd Reynolds (Jocko Sims).

O site Deadline publicou a notícia da contratação de Margot com exclusividade nesta segunda-feira (20); o AMC não confirmou. Talvez o canal estivesse guardando a novidade para ser apresentada no painel virtual da série na Comic-Con de San Diego deste ano, que será realizado na sexta-feira (24).

