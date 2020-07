Atriz de Fina Estampa rememora ’empurrão’ em guerra por bebê · .

Monique Alfradique quebrou a cabeça para interpretar Beatriz em Fina Estampa. A atriz enfrentou um dilema ético, já que Danielle (Renata Sorrah) usou óvulos de sua personagem na surdina para gerar no ventre de Esther (Julia Lemmertz) um herdeiro do irmão morto. Ela recebeu até um empurrão do autor Aguinaldo Silva para dar conta do recado.

“Conversei bastante com uma médica que fazia esses procedimentos, mas o escritor me ajudou bastante na época esclarecendo as possibilidades e complicações do meu papel também”, explica a artista, que ainda contou com as orientações das veteranas em um dos trabalhos que considera um dos mais importantes de sua carreira.

“Eu contracenava com duas atrizes que sempre admirei. Lembro de passar as cenas com a Renata, e ela sempre muito generosa e amorosa comigo nos bastidores”, rememora a niteroiense.

Ela aguarda ansiosamente pelas sequências que irão ao ar nos próximos capítulos da edição especial, quando Beatriz descobre que foi manipulada pela médica interpretada por Renata Sorrah. “Gostaria de rever a cena em que a Danielle revela que a filha da Esther foi gerada com o óvulo dela. Foi muito intensa, me preparei muito para fazer ao lado dela”, diz.

Mãe biológica de Vitória, a jovem enfrentará uma batalha judicial pela guarda da criança. “Estou gostando de rever, as tramas estão ótimas e traz uma sensação de nostalgia”, pontua Monique.

Danielle (Renata Sorrah) bate boca com Beatriz (Monique Alfradique) no folhetim das nove

Além da reprise, ela ainda está na reta final do reality Mestre do Sabor, como a repórter dos bastidores. “Estou amando exercer meu lado apresentadora e estar ao lado de profissionais tão talentosos, é muito especial”, derrete-se.

Isolada em casa, ela tenta se manter ativa e se arrisca na cozinha, inspirada pela competição gastronômica. “Além disso, gosto de ler, assistir filmes e séries. Dessa forma, cuido da saúde mental e física tentando manter o equilíbrio. É um momento de crise, e acho que estamos todos tentando nos adaptar a essa nova configuração”, confidencia a atriz de 34 anos.

