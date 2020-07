Atriz de Glee desaparece após fazer passeio de barco com filho de quatro anos · .

Naya Rivera é considerada desaparecida pela polícia do condado de Ventura, na Califórnia, desde a noite de quarta-feira (8). A atriz de 33 anos saiu com Josey, seu filho de quatro anos, para um passeio de barco na tarde de ontem e sumiu após dar um mergulho no Lago Piru. O menino foi encontrado dormindo no barco. Naya é conhecida por ter atuado como a personagem Santana em seis temporadas da série Glee (2009-2015).

Segundo a emissora norte-americana CBS, a atriz teria alugado um barco por volta das 13h de quarta-feira, no horário da Califórnia, Estados Unidos. Por volta das 16h, a criança foi encontrada sozinha, dormindo no barco, junto com a bolsa da mãe. Josey, que está sob cuidado de familiares, disse à polícia que a mãe mergulhou no lago e não voltou mais.

Entre as 16h e as 23h, policiais fizeram buscas pela atriz com ajuda de helicópteros, drones e equipes de mergulho. As operações foram encerradas no fim da noite e retomadas na manhã desta quinta (9). A região está toda isolada, para o trabalho dos oficiais. De acordo com a emissora Fox News, o carro de Naya foi encontrado perto ao local onde ela alugou o barco.

Conhecida por sua personagem em Glee, a atriz também atuou em produções conhecidas da TV, como Um Maluco no Pedaço (1990-1996) e Baywatch (1989-1999).

Atores do elenco de Glee se pronunciaram sobre o desaparecimento. Heather Morris, que interpretou Brittany, par romântico da personagem de Naya, falou sobre o caso em stories em seu perfil no Instagram: “Nós precisamos de todas as orações possíveis para trazer nossa Naya de volta pra casa. Precisamos de seu amor e luz”.

Harry Shum Jr., que interpretou Mike, escreveu que estava orando pela colega. Dot-Marie Jones, que viveu a treinadora Beiste, se mostrou abalada. “Não pode ser!! Por favor continuem rezando. Te amo, garota”, escreveu na legenda de uma notícia que compartilhou.

Nas redes sociais de Naya, o último post é de terça-feira (7), uma foto em que ela aparece beijando o filho. “Apenas nós dois”, ela escreveu na legenda. O menino é fruto do relacionamento da atriz com Ryan Dorsey, de quem se divorciou em 2018. Naya chegou a ser presa em 2017 após agredir o ex-marido com golpes na cabeça.

© 2020 . | Proibida a reprodução