Atriz de Glee, Naya Rivera é encontrada morta cinco dias depois de desaparecer em lago · .

O corpo de Naya Rivera foi encontrado na manhã desta segunda (13). A intérprete de Santana Lopez, da série Glee (2009-2015), estava desaparecida desde a noite de quarta (8). A atriz de 33 anos saiu com Josey, seu filho de quatro anos, para um passeio de barco e sumiu após dar um mergulho no lago Piru, no condado de Ventura, na Califórnia.

A confirmação de que a atriz realmente morreu afogada foi divulgada pelo site TMZ. O corpo dela foi encontrado exatos sete anos após a morte de Cory Monteith (1982-2013), protagonista de Glee que teve uma overdose em 13 de julho de 2013, quando a comédia musical ainda estava no ar.

Segundo a emissora norte-americana CBS, a atriz teria alugado um barco por volta das 13h de quarta, no horário da Califórnia, Estados Unidos. Por volta das 16h, o menino foi encontrado sozinho, dormindo no barco, junto com a bolsa da artista. Josey, que está sob cuidado de familiares, disse à polícia que a mãe mergulhou no lago e não voltou mais.

Entre as 16h e as 23h, policiais fizeram buscas pela atriz com a ajuda de helicópteros, drones e equipes de mergulho. As operações foram encerradas no fim da noite e retomadas na manhã de quinta (9). Como a visibilidade no lago era muito baixa, até sonares foram utilizados para localizarem o corpo.

A região ficou toda isolada, para o trabalho dos oficiais. De acordo com a emissora Fox News, o carro de Naya foi encontrado perto ao local onde ela alugou o barco.

Nas redes sociais de Naya, o último post é de terça-feira (7), uma foto em que ela aparece beijando o filho. “Apenas nós dois”, ela escreveu na legenda. O menino é fruto do relacionamento da atriz com Ryan Dorsey.

A morte da atriz chocou os fãs de Glee, que ficaram impressionados com a “maldição” que persegue o elenco da série. Além da intérprete de Santana, mais dois atores da produção morreram de forma trágica: além da overdose de Cory Monteith, Mark Salling (1982-2018) tirou a própria vida após ser condenado por posse de material com pornografia infantil.

Naya ainda se envolveu em uma polêmica em 2017, quando foi presa por agredir o ex-marido com golpes na cabeça. Ela foi solta depois de pagar a fiança de US$ 1 mil (cerca de R$ 5 mil) e, no mês seguinte, entrou com pedido de divórcio. Dorsey abriu mão da acusação para dividir a guarda do filho do casal, na época com dois anos.

Carreira

Naya nasceu em Santa Clarita, na Califórnia, em 12 de janeiro de 1987. De origem portoriquenha por parte de pai, a atriz estreou na TV como Hillary Winston na sitcom The Royal Family (1991-1992).

Ela fez participações em séries conhecidas, como Family Matters (1992-1993) em que viveu Gwendolyn. Em 1993, apareceu em Um Maluco no Pedaço (1990-1996), no papel de Cindy. Já em 1996, foi Willa em um episódio de Baywatch – S.O.S. Malibu (1989-1999). Também atuou como Rachel Calvado em CSI: Miami (2002-2012).

Mas foi sua personagem em Glee que lhe alçou à fama internacional. Naya viveu Santana Lopez nas seis temporadas da produção musical, e permaneceu no elenco principal durante boa parte da série. Assim como a maioria dos atores da atração de Ryan Murphy, ela não emplacou trabalhos de grande projeção após o fim de Glee.

A atriz até se arriscou como escritora em 2016 e lançou a autobiografia Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up (Sinto Muito, Mas Não Sinto Muito: Sonhos, Erros e Crescimento, em tradução livre). Naya estava no elenco da série Step Up: High Water, atração do YouTube.

