Atriz é ‘promovida’ das tardes da Globo para Amor de Mãe; saiba quem · .

No ar nas tardes da Globo, Eliane Giardini foi “promovida” para o horário nobre e estará na próxima temporada de Amor de Mãe. Intérprete da Anastácia em Êta Mundo Bom!, a artista de 67 anos gravará a sua participação diretamente de casa como a progenitora de Vitória (Taís Araujo), Miranda (Débora Lamm) e Natália (Clarissa Kiste).

A atriz revelou o convite para integrar o elenco do folhetim de Manuela Dias em uma live nas redes sociais do Canal Brasil na noite de quarta (8). “Isso tudo é muito histórico. Imagina você fazer uma novela remotamente”, afirmou ela durante a conversa com a jornalista Maria Clara Senra.

Ela também adiantou detalhes sobre a personagem, que até então foi apenas mencionada pelas irmãs em esparsos diálogos pelos capítulos. “É uma mulher muito louca, hippie, que teve uma filha de cada casamento. Ela sempre viajou muito e foi deixando os filhos. É amorosa, mas muito na dela. Está fora do Brasil e fala com as meninas [por videochamada]”, explicou.

Eliane confirmou que os rumos da trama serão afetados pela pandemia de coronavírus (Covid-19). “Essa ficção científica que a gente está vivendo, né. Eu fico imaginando toda a dramaturgia que vai se seguir depois disso. É muito diferente, mas é uma forma de você conseguir retomar essa história”, pontuou a paulista.

A veterana ainda falou sobre o seu isolamento. “Não fosse o pesadelo da doença, da morte, de tudo isso, eu estaria bem. Praticamente curtindo umas férias. Sou extremamente caseira, reservada. Não sinto tanto essa restrição de sair. Mas enquanto não tivermos uma vacina, não dá para relaxar”, arrematou a global.

Volta das gravações

A Globo marcou inicialmente para 3 de agosto a volta das gravações das novelas Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder, sob um forte esquema de segurança e proteção contra o novo coronavírus. Programas de entretenimento, como Domingão do Faustão, podem retornar aos estúdios em julho, mas tudo vai depender do avanço ou recuo da pandemia.

A previsão é de que os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, sejam reabertos na próxima segunda (13). Nesse período, serão ocupados apenas os escritórios que abrigam as equipes de produção para o planejamento das gravações.

A emissora, no entanto, não bateu o martelo sobre uma data para exibição dos capítulos inéditos e diz “que tem ajustado as previsões de acordo com a evolução da pandemia no país”.

