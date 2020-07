Atriz encaixotada em Novo Mundo faz malabarismo para trabalhar com bebê em casa · .

Priscila Steinman, 32 anos, está trabalhando trancada em sua casa no texto da próxima temporada de Malhação. Mãe de Rosa, que nasceu no começo do ano passado e é fruto de seu relacionamento com o diretor artístico de Novo Mundo, Vinícius Coimbra, a atriz e roteirista afirma que é um malabarismo trabalhar confinada tendo uma bebê.

Priscila afirma que durante o isolamento social está respeitando todos os protocolos necessários. “Trabalhando bastante, aproveitando a oportunidade de fazer todas as refeições com a minha família, valorizando cada instante que estou podendo ter com a minha filha, por mais que seja quase um malabarismo trabalhar com uma bebê em casa. Driblo o cansaço diariamente. Mas é um dia de cada vez. Alguns momentos melhores, outros piores”, confidencia.

Ela fez um participação especial na novela das seis e sua personagem acabou encaixotada por Domitila (Agatha Moreira) em cenas que foram ao ar nesta terça (7). Além disso, em breve ela aparecerá em Totalmente Demais como Sofia, a filha supostamente morta de Lili (Vivianne Pasmanter) e Germano (Humberto Martins).

Sua participação especial no harém de dom Pedro (Caio Castro) foi curta, já que a amante oficial do nobre deu um jeito de despachá-la para a Europa. Para Priscila, a reprise de Novo Mundo é pertinente porque a novela utiliza o realismo fantástico para falar da história do país e trazer temas relevantes à tona.

“Estamos vivendo um momento no Brasil em que precisamos questionar diversas posturas, escolhas e diretrizes. Viver Isaura foi uma oportunidade de poder experimentar um universo inédito. Me atraiu dar vida para uma personagem empoderada, avant-garde, que usava calça, algo impensável para o século 19”, comenta a atriz.

Priscila Steinman se diverte com a filha Rosa, que nasceu no começo do ano passado

O desfecho de Isaura foi uma das cenas mais interessantes que ela fez na saga de época. “Teve algumas particularidades mais trabalhosas, mas não chegou a ser difícil. Toda a equipe de excelentes profissionais que pude trabalhar nas gravações contribuiu muito para não haver dificuldade em nenhuma cena em particular”, diz.

A intérprete da rival de Domitila solta, inclusive, um elogio enorme ao marido ao falar do trabalho na trama. “A direção artística do Vinícius Coimbra também é deslumbrante! Escuto muitos elogios sobre a estética, a interpretação do elenco, os figurinos… Todas as áreas! A novela é linda”, derrete-se.

