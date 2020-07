Atriz pede demissão de novela após viver a mesma personagem durante 37 anos · .

Após viver a mesma personagem durante 37 anos, Kristian Alfonso pediu demissão da novela Days of Our Lives. Ela era uma das atrizes mais longevas nos folhetins da TV dos Estados Unidos, que tradicionalmente têm personagens interpretados pelas mesmas pessoas anos a fio. A despedida dela será ainda neste ano.

Para o site Deadline, Kristian deixou um recado para os fãs. “Eu me sinto abençoada e honrada por poder entrar na casa dos telespectadores durante mais de três décadas. Contudo, agora é a hora de eu escrever um novo capítulo [na minha carreira]”, disse a atriz, que estreou na novela em 1983, aos 20 anos de idade. Ela deixa a atração a poucos meses de completar 57 anos, em setembro.

Kristian foi Hope Brady, uma das principais personagens do mundo de Salem, cidade fictícia onde se passa Days of Our Lives. Indicada ao Emmy diurno, que premia programas da TV dos EUA exibidos fora do horário nobre, a atriz gravou o capítulo de despedida antes da crise do coronavírus (Covid-19) paralisar Hollywood.

Hope faz parte da imponente família Horton, de classe média alta. Ela é uma daqueles personagens que nasceram na trama, em 1964, interpretada por bebês e atores mirins. Kristian entrou em cena para pegar a fase adulta de Hope e não largou mais. Ela já foi uma policial e uma importante detetive em Salem.

Nessas quase quatro décadas em Days of Our Lives, que exige uma dedicação intensa para gravar os capítulos exibidos diariamente nas tardes da rede NBC, Kristian fez algumas aparições esporádicas em séries, com direito a uma passagem pela clássica MacGyver (1985-1982), com o subtítulo de Profissão Perigo no Brasil.

reprodução/nbc

Matt LeBlanc e Kristian Alfonso se beijam em episódio da sexta temporada da série Friends

Curiosamente, uma dessas suas participações mais marcantes na TV foi vivendo a própria Hope. Isso aconteceu na sexta temporada de Friends (1994-2004), em um episódio no qual o sexteto de amigos imaginaram como suas vidas poderiam ser diferentes daquelas que viviam.

No caso de Joey, interpretado por Matt LeBlanc, ele seria uma estrela das novelas americanas, ícone de Days of Our Lives. O episódio mostrou Rachel (Jennifer Aniston), mais noveleira do que nunca, assistindo a um capítulo do folhetim no qual Joey “salvou” Hope, que estava encamada em um hospital. A cena terminou com os dois se beijando apaixonadamente.

Em setembro, começam as gravações da 56ª temporada de Days of Our Lives. A atração ganhou Emmys de melhor novela; a última estatueta nessa categoria foi conquistada em 2018.

