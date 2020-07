Audiobooks: Como ouvir livros pode melhorar seu aprendizado

Audiobooks estão sendo cada vez mais utilizados por estudantes que desejam se aperfeiçoar aproveitando cada hora do dia.

Com a rotina pesada, é preciso encontrar soluções práticas para estudar determinados temas até mesmo quando se está fazendo outras atividades. Ouvir livros são ótimos, por exemplo, para a hora de praticar exercícios físicos ou no trajeto de um lugar para o outro – quando não se está dirigindo, claro.

Há livros em áudio das mais variadas áreas do conhecimento. Para se ter uma ideia, há audiobooks que vão da literatura clássica até autoajuda, de conteúdos teóricos para concursos a matérias de exatas para vestibulares.

Ou seja, a versatilidade dos audiobooks consegue ajudar estudantes com variados objetivos. Que tal conhecer suas vantagens?

Razões para aprender com audiobooks

As novas tecnologias estão aí para nos servir de alguma forma. Com os audiobooks não é diferente. Selecionamos as principais razões de você apostar neles para incrementar seus estudos.

Algo novo para o cérebro

Inovar na forma de aprendizagem é algo super benéfico. O cérebro precisa de estímulos de tempos em tempos quando absorve novos conhecimentos, por isso a rotina precisa ser reformulada de vez em quando.

Investir em alguns conteúdos em áudio pode ser extremamente eficaz para motivar e incentivar a absorção de matérias que podem ser maçantes.

Complementa o estudo com materiais físicos

Você comumente deve estudar com materiais físicos, como livros, apostilas, cadernos, simulados no computador, PDF’s, entre outros.

Os audiobooks surgem para você fazer um complemento recheado de conteúdo útil, agregando valor aos seus estudos.

Ao anotar o que se ouve, potencializa o aprendizado

Quando os audiobooks são bem selecionados, podem potencializar os aprendizados de forma única. Saiba aproveitar o máximo deles, por exemplo, anotando partes que acredita ser essencial.

Falamos aqui no Notícias Concursos sobre memorização para concurso: 3 técnicas simples que potencializam os estudos

Preenche as lacunas da agenda

Por ser absorvido com a ajuda de fones de ouvido, você não precisa estar inerte consumindo seus audiobooks.

Além de seu cronograma rotineiro de estudos, aproveite para escolher alguns audiobooks referentes a matérias para ouvir em momentos livres da agenda.

É super prático

A praticidade é uma das vantagens mais explícitas dos audiobooks. Eles podem ser ouvidos em qualquer momento do dia, como já expusemos anteriormente.

No entanto, para que eles realmente façam efeito benéfico para o aprendizado, é preciso ter disciplina, sempre buscar complementar esse conteúdo, fazer anotações, etc.

Curtiu as dicas? Não deixe que seus estudos se tornem monótonos. Mude as formas de absorver conteúdos sempre que puder!