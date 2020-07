Augusto de Arruda Botelho imita Gabriela Prioli e sai de O Grande Debate na CNN · .

Augusto de Arruda Botelho não faz mais parte do quadro O Grande Debate, na CNN Brasil. O anúncio foi feito no fim da tarde desta quinta (9), um dia depois de ele protagonizar uma discussão ríspida com Caio Coppolla. O comentarista seguiu os passos de Gabriela Prioli, que tomou a mesma atitude em março. Ele continua como contratado do canal.

“A partir de hoje (9), decidi não mais integrar O Grande Debate. Para quem pôde acompanhar meu empenho em fazer análises baseadas em fatos, e não em delírios ou achismos, fica aqui meu agradecimento. Mas vocês não se verão livres de mim tão fácil. Em breve, novidades na CNN Brasil”, anunciou Arruda Botelho.

Ontem (8), Augusto e Caio teriam que debater sobre a volta do Campeonato Paulista de Futebol, autorizada pelo Governo de São Paulo. No entanto, o comentarista político aproveitou os argumentos iniciais do quadro, quando os debatedores não podem ser interrompidos pelos seus oponentes, para rebater as argumentações que o advogado realizou na terça (7) e começou a troca de farpas, sem foco no tema.

Monalisa Perrone deu uma bronca nos dois. “Augusto e Caio, por gentileza, só uma questão para os dois. Não é essa a intenção, a gente transformar isso num ringue, numa balbúrdia, não é essa a proposta do debate”, avisou ela.

“A gente sempre abre o debate dizendo que são temas relevantes, com visões diferentes, para as pessoas em casa terem a sua conclusão. Então, eu peço que os dois tenham respeito ao telespectador, a mim e à CNN e vamos então ao debate”, afirmou a apresentadora do Expresso CNN.

Augusto de Arruda Botelho e Caio Coppolla faziam o quadro desde 6 de abril na CNN. O canal ainda não se pronunciou sobre a saída do advogado. Nesta quinta (9), Marcelo Feller será o substituto.

Veja o post de despedida abaixo:

Debate Augusto x Caio Coppolla

Após o programa de quarta (8), Augusto mandou uma indireta para Caio em suas redes sociais: “Uma pessoa que coleciona inimigos por todos os lugares por onde passa, um dia vai precisar se dar conta de que o problema não são os outros. Imagino o sofrimento dessa constatação”.

“Tenho muito orgulho de nos 20 anos de advocacia – ambiente de constante debate – ter colecionado tantos amigos. Vários que não pensam da mesma forma que eu. O segredo é manter a lealdade, o respeito e a honestidade intelectual. No fundo, é disso que se trata um grande debate”, complementou o advogado.

Gabriela Prioli, ex-integrante do quadro e amiga de Augusto, enviou solidariedade ao jurista e também deixou seu recado ao bacharel. “Ah, meu amigo, eu acho que a consciência existe. Deve ser triste viver assim e ficar preso a um jogo de cena que não permite voltar atrás. As pessoas entregam o que tem dentro delas”, disse ela.

Prioli quase deixou a CNN Brasil antes mesmo de o canal completar um mês no ar. No quadro O Grande Debate de 27 de março, ela debateu com Tomé Abduch sobre a prisão domiciliar de Eduardo Cunha. Em certo momento, a comentarista se desentendeu com Reinaldo Gottino e chegou a ser interrompida pelo apresentador várias vezes. Depois do ocorrido, ela deu a entender que estava de saída.

Ela topou ficar no canal, mas deixou o quadro O Grande Debate e só foi aparecer novamente em 18 de abril, no programa O Mundo Pós-Pandemia. Agora, ela se prepara para estrear um talk show com Mari Palma e Leandro Karnal.

Confira os tuítes e a repercussão dos internautas:

