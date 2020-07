Aumento de casos de covid-19 na Catalunha faz Uefa repensar jogo entre Barça e Napoli

A pandemia do coronavírus segue afetando os planos da Uefa em terminar a Liga dos Campeões. O problema da vez é com a partida entre Barcelona e Napoli pelas oitavas de final do torneio na Catalunha, local com aumento recente do contágio da covid-19.

Segundo a rádio RAC-1, a Uefa entrou em contato com as autoridades sanitárias da Catalunha para questionar e saber as condições de saúde na região. A maior entidade do futebol europeu não desconsidera alterar o local do duelo.

Julho foi um mês que ficou marcado pelo crescimento do número de casos da covid-19 na parte norte da Espanha. Governos locais, incluindo o da Catalunha, aumentaram as medidas de isolamento, como a proibição de mais de 10 pessoas no mesmo local.

Barcelona e Napoli se enfrentarão pelo jogo de volta das oitavas da Champions League no dia 8 de agosto, no Camp Nou, após empate de 1 a 1 na ida na Itália. A partir das quartas de final, a disputa será feita em jogo único e em Portugal.