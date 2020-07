Aumentou a busca por serviços do Sebrae para qualificação, balanço feito pela instituição aponta que serviços digitais e cursos à distância apresentaram recorde de procura.

Diante a crise do coronavírus, mais de 17 milhões de pequenos negócios brasileiros têm enfrentado novos e constantes desafios.

O Sebrae desde o início da pandemia, realizou ações de suporte ao empreendedorismo no país, especialmente em relação a qualificação de empreendedores.

De Janeiro a Junho deste ano, 2,3 milhões de empreendedores foram atendidos pelo Sebrae, o que representa um aumento de 108 mil pessoas em relação ao mesmo período em 2019.

Somente em Junho, o Sebrae atendeu 500 mil empresários.

O Sebrae vem investindo em tornar seus atendimentos digitais e online cada vez mais ágeis e eficientes.

Canais como aplicativos, e-mails, chat e portal apresentaram aumento em relação ao ano de 2019.

A importância da qualificação para empreendedores

Mesmo com o fortalecimento do empreendedorismo no país, ainda existe um déficit a ser suprido, a qualificação dos empreendedores.

Geralmente esse déficit vem de áreas como gestão de pessoas, fluxo de caixa e administração de negócios.

Fator que vem causando a falência de muitas empresas, pois os empresários nem sempre estão preparados para administrá-la.

Para empreender é preciso saber transformar uma ideia em negócio, e que seja ao mesmo tempo economicamente sustentável.

A ideia ao começar um negócio é que ele seja criativo e lucrativo, ou seja, tenha um diferencial que atraia sempre mais clientes.

Porém, para que uma empresa tenha tudo isso é necessária a qualificação do empreendedor e que ele tenha noções de:

Contabilidade

Gestão empresaria

Gestão de Pessoas

Informática

Tudo depende do nicho que o negócio está inserido, para que o empreendedor busque as qualificações específicas.

Portanto, para que o empreendimento gere sucesso, é preciso investir em capacitação, tanto de gestores quanto de colaboradores.

O investimento em treinamentos trás diversos benefícios a sua empresa:

Maior capacitação dos colaboradores nas suas funções;

Aumento da eficácia na realização dos trabalhos;

Aumento na autoestima do colaborador;

Redução de problemas e conflitos;

Integração maior de equipes.

Sabemos que liderar pessoas, e muitas vezes muitas pessoas, é uma tarefa que requer habilidades. Por isso um líder deve possuir algumas características básicas para se posicionar perante sua equipe, como:

Carisma

Honestidade

Ser flexível

Positivo

A melhor forma de conseguir colaboradores capacitados é por meio de treinamentos empresariais, investindo na qualificação dos mesmos. A expectativa por bons resultados deve ser consequência de uma equipe bem preparada para exercer bem suas funções.

Essas são algumas das vantagens de oferecer treinamentos constantes na sua empresa e de como eles podem alavancar o desenvolvimento do seu negócio.

Segundo o Sebrae investir no colaborador é a melhor forma de inovar.