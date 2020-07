Autora de As Aventuras de Poliana, Iris Abravanel se despede de elenco após 3 anos · .

Completamente reservada e indisponível à imprensa, Iris Abravanel se despediu do elenco de As Aventuras de Poliana após três anos de trabalho em um vídeo. Na gravação divulgada pelo SBT, a autora da novela infantil agradeceu a parceria na novela que chegará ao fim na próxima segunda-feira (13). “Foi muito gratificante”, declarou ela.

Responsável pela dramaturgia da emissora do marido, Silvio Santos, Iris recusa pedidos de entrevistas e só atende jornalistas em coletivas sobre o lançamento de alguma novela. Com o fim da primeira temporada de Poliana, restou deixar uma mensagem para os colegas de trabalho por meio de vídeo que ela mesma gravou.

“Que Deus os abençoe, que vocês possam jogar muito o Jogo do Contente, e que a gente possa continuar juntos por muito tempo. Muito obrigada por tudo, vocês fizeram um trabalho excelente”, elogiou a autora.

Iris aproveitou a oportunidade para explicar o famoso Jogo do Contente, a filosofia de vida ensinada pela protagonista da trama.

“Nada mais é do que aprender a viver satisfeito em qualquer circunstância da vida. É uma faxina mental que nós fazemos todos os dias. Não é de vez em quando, só quando alguma coisa [ruim] acontece. Mas todo dia a gente tem que limpar a nossa mente de tanta informação ruim e colocar coisas boas”, orientou a autora.

“Quando eu li Poliana pela primeira vez, eu achei incrível a maneira como a gente pode mudar a nossa vida e mudar a vida das pessoas ao nosso redor simplesmente mudando a nossa maneira de pensar”, relembrou ela. “Foi muito gratificante trabalhar com todos vocês. Um elenco maravilhoso”, finalizou a primeira-dama do SBT.

A autora já trabalha na sequência de As Aventuras de Poliana, chamada de Poliana Moça, que teve suas gravações paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As duas obras são inspiradas nos clássicos livros escritos por Eleanor H. Porter (1868-1920).

Assista à despedida do elenco de As Aventuras de Poliana, do SBT:

