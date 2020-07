Autuori rasga elogios a Marcelo Benevenuto

O Botafogo foi derrotado pelo Fluminense no primeiro amistoso entre as equipes. Mesmo com o resultado adverso, o técnico Paulo Autuori enxergou algumas coisas positivas na partida.

Autuori exaltou o desempenho do zagueiro Marcelo Benevenuto. O jogador se tornou a referência do sistema defensivo alvinegro.

“Ele está a cada dia confirmando mais o potencial que tem. Tem uma qualidade muito grande. É um jogador com muita coragem, que tem uma autoconfiança incrível. Quando você precisa marcar a saída de bola do adversário e subir a defesa ele te dá garantia disso, porque é muito rápido”, disse.

O comandante alvinegro afirmou que Benevenuto vai ser cobiçado pelos europeus rapidamente. Além disso, projetou que o zagueiro tem a chance de ser convocado para a Seleção Brasileira no futuro.

“Para o mercado europeu gostam muito de jogador com a qualidade e a rapidez dele. Tem um potencial enorme, vai crescer muito e pode estar dentre aqueles que pode ser selecionado, não tenho dúvida disso”, declarou.

O Botafogo vai trabalhar os erros do primeiro amistoso visando o segundo encontro contra o Fluminense, no próximo sábado, no Nilton Santos.