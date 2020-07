Autuori rasga elogios a torcida do Botafogo por programa de sócios

O Botafogo vem buscando reforços no mercado para realizar um bom Campeonato Brasileiro. Desde a eliminação do Campeonato Carioca, os alvinegros já confirmaram os laterais Kevin e Victor Luís, o zagueiro Rafael Forster e o atacante Salomon Kalou.

No entanto, os botafoguenses vivem crise financeira e estão com os salários atrasados com o elenco e os funcionários. O técnico Paulo Autuori ressaltou que a entrada de sócios-torcedores têm sido fundamental neste sentido.

“Temos que ser muito rigorosos e cirúrgicos nas contratações. Para quem tem grana e vai buscar quem quer, ok. Estamos preocupados também com o futuro do clube, e o torcedor brasileiro está começando a entender isso. Os sócios-torcedores hoje estão tendo uma ideia mais madura de que precisam apoiar o clube, para que ele se fortaleça e ganhe uma estabilidade”, disse ao portal Uol.

Autuori revelou que o Botafogo ainda pode trazer mais reforços, mas destacou que somente virão jogadores que cheguem para ser titular: “Sempre estaremos abertos a trazer jogadores como oportunidade de negócio que possam qualificar o grupo e fazer a equipe ter um salto de qualidade”, declarou.



O Botafogo se prepara para realizar o segundo amistoso contra o Fluminense, no Nilton Santos. Para esta partida, Paulo Autuori poderá escalar Kevin, Victor Luís e Rafael Forster. Já Kalou chega ao Rio de Janeiro no dia do jogo e será apresentado antes do clássico.