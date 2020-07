Auxílio de R$ 600: Calendário de saque da quarta parcela deste sábado (25)

[ad_1]



Neste sábado, o primeiro grupo poderá fazer saque e transferência da quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Esse grupo recebeu o pagamento em conta poupança social da Caixa no dia 22 de julho.

Agora, no dia 25 de julho, os nascidos em janeiro poderão fazer movimentações com o valor e fazer o saque em espécie em agências da Caixa. Até então, era possível apenas movimentar o valor no app Caixa Tem.

No app, é possível fazer pagamento de boletos e compras online pelo cartão de débito virtual. Apenas beneficiários do Bolsa Família não precisam aguardar por um segundo calendário para fazer o saque em espécie.

Pagamento da quarta parcela

22 de julho: nascidos em janeiro

24 de julho: nascidos em fevereiro

29 de julho: nascidos em março

31 de julho: nascidos em abril

5 de agosto: nascidos em maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 4ª parcela

25 de julho: nascidos em janeiro

1 de agosto: nascidos em fevereiro

1 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

13 de agosto: nascidos em maio

22 de agosto: nascidos em junho

27 de agosto: nascidos em julho

1 de setembro: nascidos em agosto

5 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

12 de setembro: nascidos em novembro

17 de setembro: nascidos em dezembro