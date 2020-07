Auxílio de R$ 600: Calendário do saque da primeira parcela deste sábado (25)

[ad_1]



Neste sábado, 24, quem fez a inscrição entre 17 de junho e 2 de julho poderá fazer o saque e transferência em agências da Caixa.

O grupo de nascidos em janeiro teve o valor do auxílio emergencial creditado no dia 22 de julho. Desde então, era possível movimentar o valor de acordo com o cronograma. O último grupo, até então, de nascidos em janeiro podia fazer a pausa para organizar o cronograma

O calendário de saque, disponível a partir deste 25 de julho, ainda não pode ser decidido. Mas as faixas mais executadas são as esperadas. Confira abaixo o cronograma completo.

Pagamento da primeira parcela

22 de julho: nascidos em janeiro

24 de julho: nascidos em fevereiro

29 de julho: nascidos em março

31 de julho: nascidos em abril

5 de agosto: nascidos em maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 1ª parcela

25 de julho: nascidos em janeiro

1 de agosto: nascidos em fevereiro

1 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

13 de agosto: nascidos em maio

22 de agosto: nascidos em junho

27 de agosto: nascidos em julho

1 de setembro: nascidos em agosto

5 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

12 de setembro: nascidos em novembro

17 de setembro: nascidos em dezembro