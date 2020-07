Auxílio de R$ 600: Saiba quem recebe o pagamento ATRASADO da 2ª parcela HOJE

Os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que receberam a primeira parcela agora estão recebendo a segunda. O pagamento da segunda começou no dia 22 de julho. Nesta quarta-feira, 29 de julho, a segunda parcela será paga aos nascidos em março.

Os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que receberam a primeira parcela agora estão recebendo a segunda. O pagamento da segunda começou no dia 22 de julho. Nesta quarta-feira, 29 de julho, a segunda parcela será paga aos nascidos em março.

A parcela de R$ 600 será creditada no app Caixa Tem, em conta poupança social digital. Por enquanto, a movimentação do dinheiro só poderá ser feita no app. As movimentações permitidas são de pagamento de boletos e compras online pelo cartão de débito virtual. Também é possível fazer compras em lojas com o QR Code.

Já no dia 1 de agosto, os nascidos em março passam a poder fazer o saque em espécie da segunda parcela do auxílio. Veja abaixo os dois cronogramas.

Pagamento da segunda parcela

22 de julho: nascidos em janeiro

24 de julho: nascidos em fevereiro

29 de julho: nascidos em março

31 de julho: nascidos em abril

5 de agosto: nascidos em maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro

Você Pode Gostar Também:

Saque a transferência da 2ª parcela

25 de julho: nascidos em janeiro

1 de agosto: nascidos em fevereiro

1 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

13 de agosto: nascidos em maio

22 de agosto: nascidos em junho

27 de agosto: nascidos em julho

1 de setembro: nascidos em agosto

5 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

12 de setembro: nascidos em novembro

17 de setembro: nascidos em dezembro

Sobre o novo Calendário do Auxílio Emergencial de R$600

O novo calendário do auxílio emergencial, pago no valor de R$600, foram divididos nestes quatro ciclos: